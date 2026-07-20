Finał MŚ 2026. Jak zakończyło się starcie gigantów w East Rutherford?

Finał MŚ 2026 rozstrzygnięty po długiej walce

W niedzielę w East Rutherford odbył się wyczekiwany przez wszystkich fanów decydujący mecz całego turnieju. Naprzeciw siebie stanęły utytułowane reprezentacje Argentyny oraz Hiszpanii. Obrońcy mistrzowskiego pucharu zamierzali powtórzyć swój wielki sukces z poprzedniego globalnego czempionatu. Spotkanie było niezwykle zacięte i w regulaminowym czasie gry nie przyniosło upragnionego rozstrzygnięcia. Ostatecznie Argentyna uległa Hiszpanii zero do jednego po dramatycznej i wyczerpującej dogrywce.

Zwycięska bramka dla europejskiej drużyny brutalnie przekreśliła marzenia graczy z Ameryki Południowej o utrzymaniu najcenniejszego trofeum. Niedzielne starcie na wielkim obiekcie w East Rutherford na długo przejdzie do historii jako niezwykle wyrównane widowisko. Zawodnicy obu drużyn walczyli o każdy centymetr zielonej murawy przez ponad sto dwadzieścia minut. Hiszpańska reprezentacja narodowa potrafiła skutecznie wykorzystać swoją historyczną szansę w dodatkowym czasie gry. Porażka Argentyńczyków oznacza bezpowrotną zmianę na zaszczytnym tronie mistrzów świata.

Czy to klątwa utytułowanych obrońców mistrzostwa?

Przegrana w amerykańskim East Rutherford to kolejny bolesny przypadek, gdy urzędujący mistrz zatrzymuje się na ostatniej prostej. To już czwarty raz w całej bogatej historii rozgrywek, kiedy obrońcy mistrzowskiego tytułu docierają do samego finału i niestety go przegrywają. Co szczególnie interesujące, jest to również druga taka z rzędu sytuacja w najważniejszym światowym czempionacie. Złamanie tej fatalnej passy staje się dla najlepszych drużyn niezwykle trudnym i rzadkim wyzwaniem. Kolejne pokolenia wybitnych piłkarzy nie potrafią podtrzymać całkowitej dominacji przez dwa pełne cykle turniejowe.

Oficjalne statystyki z dalekiej przeszłości dobitnie pokazują skalę trudności tego wielkiego sportowego zadania. W całej dotychczasowej historii piłkarskiego mundialu zaledwie dwóm reprezentacjom udało się triumfować w dwóch kolejnych edycjach. Włochy dokonały tego imponującego wyczynu w 1938 roku, a doskonała Brazylia powtórzyła ten wybitny sukces w roku 1962. Od tamtego momentu żadna drużyna narodowa nie zdołała skutecznie obronić tytułu mistrza globu. Hiszpania tym samym rozpoczyna swoje nowe panowanie, pozostawiając pokonaną Argentynę jedynie ze srebrnymi medalami.