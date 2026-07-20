Finał MŚ 2026 dla Hiszpanii. Dlaczego media piszą o wielkim skandalu

Hiszpania zachwyciła grą w finale mundialu

W niedzielnym starciu na stadionie w East Rutherford podopieczni trenera Luisa de la Fuente odnieśli zwycięstwo nad reprezentacją Argentyny. Spotkanie zakończyło się wielkim sukcesem piłkarzy z Półwyspu Iberyjskiego. Gola na wagę złotego medalu strzelił pod koniec dogrywki Ferran Torres. Dziennikarze z Hiszpanii, reprezentujący między innymi stację TVE oraz La Sexta, podkreślają całkowitą dominację swojego zespołu. Ich zdaniem zawodnicy w pełni kontrolowali przebieg tego ważnego starcia.

Z relacji hiszpańskich mediów wynika, że rywale zaprezentowali bardzo chaotyczny styl gry. Dziennikarze otwarcie nazwali taktykę argentyńskiej drużyny brzydką oraz przypominającą antyfutbol. Bramkarz Unai Simon rzadko musiał interweniować po sporadycznych atakach zespołu z Ameryki Południowej. Jednocześnie w hiszpańskiej prasie doceniono znakomitą postawę Emiliano Martineza. Argentyński golkiper wielokrotnie ratował swoich kolegów przed utratą bramki podczas groźnych ofensywnych akcji.

„Dominowaliśmy w tym pełnym napięcia spotkaniu, ale niestety nie potrafiliśmy przełożyć tej przewagi na bramkę, na wiele bramek” – oceniają reporterzy TVE.

Czy sędzia wypaczył przebieg spotkania?

Poza licznymi pochwałami dla zwycięzców lokalna prasa nie zostawia suchej nitki na arbitrze. Finałowe zawody w Stanach Zjednoczonych prowadził słoweński sędzia Slavko Vincić. Komentatorzy dziennika sportowego As oraz radia Cadena SER otwarcie wytykają mu bardzo słaby poziom sędziowania. Według relacji medialnych argentyńscy gracze wielokrotnie dopuszczali się złośliwych zagrań wobec przeciwników. Rozjemca tego starcia miał zbyt często przymykać oko na jawne prowokacje na murawie.

Najwięcej emocji wzbudziło zachowanie argentyńskiej linii defensywy. Według lokalnych ekspertów Leandro Paredes brutalnie faulował przez większość spotkania o tytuł mistrzowski. Dziennikarze twierdzą, że zawodnik zapracował na co najmniej pięć żółtych kartek, a zobaczył zaledwie jedną. Z powodu tej ogromnej pobłażliwości dla ostrej gry finałowy mecz zyskał w Hiszpanii miano wysoce kontrowersyjnego. Mimo tych wyraźnych przeciwności nowi mistrzowie zdołali udowodnić swoją sportową wyższość.