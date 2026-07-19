Kontrowersje wokół decyzji sędziowskich na turnieju

Sekretarz generalny Rady Europy Alain Berset oficjalnie skrytykował wydarzenia z tegorocznego turnieju. Jego zdaniem minione rozgrywki wywołały wiele pytań o rzetelne przestrzeganie przepisów. Szef organizacji zwrócił szczególną uwagę na głośną sprawę amerykańskiego zawodnika Folarina Baloguna. Decyzja o zawieszeniu czerwonej kartki dla gracza nastąpiła bezpośrednio po interwencji prezydenta Donalda Trumpa. Był to niespotykany dotąd przypadek wpływu głowy państwa na decyzje boiskowe.

Alain Berset nie kryje oburzenia w związku z ingerencją polityków w sportową rywalizację. Europejski urzędnik głośno wyraża ubolewanie z powodu tak wyraźnych nacisków politycznych na najwyższym szczeblu. Autorytet sędziów piłkarskich jest coraz częściej kwestionowany, co stanowi ogromne zagrożenie dla uczciwości w sporcie. Według sekretarza integralność całego środowiska jest obecnie mocno narażona na destrukcyjne działanie pieniędzy i władzy. Należy natychmiast podjąć zdecydowane kroki zaradcze.

„Sankcja została zawieszona podczas rozgrywek, po tym jak głowa państwa zadzwoniła do prezesa FIFA. To - moim zdaniem - sytuacja niedopuszczalna” – przyznał sekretarz generalny, wyrażając ubolewanie z powodu „wpływów politycznych”, które obecnie są wywierane nawet na boisku.

Jakie zmiany czekają futbol przed kolejnymi mistrzostwami?

Przedstawiciel Rady Europy zwraca uwagę na kolejne niepokojące zjawiska na stadionach. Oprócz nacisków politycznych problemem są również rasistowskie obelgi kierowane do zawodników w trakcie spotkań. Skandaliczne zachowania były dziełem nie tylko kibiców, ale również samych działaczy sportowych. Alain Berset stanowczo potępia takie incydenty i domaga się natychmiastowych działań naprawczych. Futbol musi natychmiast powrócić do bycia strefą wolną od jakiejkolwiek dyskryminacji.

W swoim oficjalnym oświadczeniu urzędnik apeluje o rozpoczęcie merytorycznego dialogu pomiędzy instytucjami. Głównym celem ma być opracowanie nowych i szczelnych zasad uczciwości dla światowego futbolu. Restrykcyjne regulacje powinny obowiązywać już podczas następnych mistrzostw, które zaplanowano na 2030 rok. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej musi zagwarantować pełną niezależność swoich rozgrywek. Tylko w ten sposób można przywrócić zaufanie do najważniejszych turniejów na świecie.