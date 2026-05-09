Ekstraklasa: Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin. Ostatnia minuta meczu zadecydowała o wszystkim?

Jagiellonia dominowała w pierwszej połowie Ekstraklasy

Spotkanie Jagiellonii Białystok z Pogonią Szczecin rozpoczęło się od wyraźnej dominacji gospodarzy. Już w 11. minucie Kajetan Szmyt zdobył swoją pierwszą bramkę dla Jagiellonii, otwierając wynik meczu. Białostoczanie kontrolowali przebieg gry, a ich aktywni skrzydłowi stwarzali liczne okazje. W 32. minucie Afimico Pululu podwyższył prowadzenie, wykorzystując precyzyjne podanie Alejandro Pozo do pustej bramki.

Jagiellonia swobodnie konstruowała akcje ofensywne, co skutkowało wieloma strzałami na bramkę Pogoni. Sergio Lozano, który zastąpił pauzującego Bartosza Mazurka, często testował czujność bramkarza gości. Valentin Cojocaru musiał interweniować przy strzałach Jesusa Imaza i Pozo, a w 41. minucie popisał się efektowną obroną po uderzeniu Lozano w prawy, górny róg. Tuż przed przerwą, w 44. minucie, Filip Cuić wykorzystał błąd Bernardo Vitala i zdobył kontaktową bramkę dla Pogoni, pokonując Sławomira Abramowicza w sytuacji sam na sam.

Pogoń Szczecin odrabiała straty, dramatyczny finisz

Po zmianie stron Pogoń Szczecin skorygowała swoją taktykę defensywną oraz ustawienie, co znacząco wpłynęło na obraz gry. Jagiellonia napotykała coraz większe trudności w tworzeniu sytuacji podbramkowych, a inicjatywę zaczęli przejmować goście. W 73. minucie obrońcy Jagiellonii zablokowali groźny strzał Cuicia w polu karnym, a dobitka Natana Ławy okazała się znacząco niecelna.

Sławomir Abramowicz obronił strzał Kamila Grosickiego w 78. minucie, lecz Pogoń zdołała doprowadzić do remisu w 83. minucie. Po rzucie wolnym piłka nie została skutecznie wybita z szesnastki Jagiellonii, co wykorzystał Mads Agger, oddając techniczny strzał lewą nogą. Po stracie wyrównującej bramki w grze Jagiellonii pojawiła się nerwowość, charakteryzująca się niecelnymi podaniami i rwanymi akcjami. W 90. minucie Valentin Cojocaru znakomicie obronił strzał Sameda Bazdara po podaniu Nahuela Leivy.

Chwilę później, po akcji zmienników, Jagiellonia wykonywała rzut rożny. Dośrodkowanie Leivy zmyliło bramkarza Pogoni, który minął się z piłką. Bernardo Vital uderzył głową z około 11 metrów, zapewniając gospodarzom zwycięstwo i trzy cenne punkty w doliczonym czasie gry. W środę białostoczanie rozegrają zaległy mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.