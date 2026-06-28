Falubaz Zielona Góra przegrywa na własnym torze. Decydujący zwrot akcji w drugiej fazie zawodów

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-28 21:45

Rozgrywki, w których uczestniczy Falubaz Zielona Góra, po raz kolejny dostarczyły kibicom ogromnych emocji. Mimo mocnego początku, Falubaz Zielona Góra musiał ostatecznie uznać wyższość drużyny Orlen Oil Motor Lublin, która zapewniła sobie punkt bonusowy do tabeli ligowej.

Zbliżenie na motocykl żużlowy z numerem FXLJ i jadącego zawodnika w kombinezonie z brudnymi butami, ślizgającego się po torze. Z koła i spod maszyny unoszą się drobiny nawierzchni. Więcej informacji o meczu Falubazu Zielona Góra znajdziesz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tylne koło motocykla żużlowego pędzącego po brudnym torze obok nogi zawodnika.

Kto wygrał starcie Falubaz – Motor Lublin?

Niedzielne spotkanie, w którym zmierzyły się drużyny Stelmet Falubaz Zielona Góra oraz Orlen Oil Motor Lublin, zakończyło się zwycięstwem gości w stosunku 40:50. Ekipa z Lublina triumfowała również w pierwszym spotkaniu, wygrywając 48:42, co ostatecznie zapewniło im zdobycie cennego punktu bonusowego. Zawody na stadionie śledziło z trybun 6000 kibiców, a w roli arbitra głównego wystąpił Krzysztof Meyze z Wtelna. Najlepszy czas jednego okrążenia w całych zawodach uzyskał Bartosz Zmarzlik, który w siódmym wyścigu przekroczył linię mety z wynikiem 60,54 sekundy.

Przed rozpoczęciem meczu zespół z Lublina dokonał dwóch istotnych korekt w zestawieniu meczowym. Po wyleczeniu uciążliwej kontuzji do ścigania powrócił Fredrik Lindgren, który w składzie zajął miejsce awizowanego wcześniej Karola Szmyda. Na torze zaprezentował się również Sven Cerjak w ramach formacji juniorskiej. Młody żużlowiec zastąpił w niedzielnym spotkaniu Bartosza Bańbora, który uległ groźnemu upadkowi podczas sobotnich zawodów eliminacyjnych Grand Prix 2. W drużynie gospodarzy, prowadzonej przez trenera Grzegorza Walaska, ani jednego wyścigu nie odjechał Mitchell McDiarmid.

Początkowa przewaga i ostateczna porażka gospodarzy

Spotkanie rozpoczęło się niezwykle pomyślnie dla miejscowego zespołu, który po inauguracyjnym wyścigu objął prowadzenie 4:2. W drugim biegu doszło do niebezpiecznej sytuacji, kiedy to na wyjściu z pierwszego wirażu upadł Oskar Hurysz, który jednak o własnych siłach opuścił nawierzchnię. Sędzia zdecydował się wykluczyć z powtórki zawodnika z Zielonej Góry, a uszkodzony fragment dmuchanej bandy wymagał kilkuminutowej przerwy na naprawę. Po wznowieniu wyścigu pewnie triumfował Cerjak, wyprzedzając Damiana Ratajczaka oraz Bartosza Jaworskiego, co dało szybkie wyrównanie wyniku na 6:6. Z kolei w czwartym starciu doszło do wykluczenia Lindgrena za przejechanie wewnętrznej linii toru, dzięki czemu to gospodarze triumfowali 5:1 po brawurowej szarży Williana Cairnsa.

Przyjezdny zespół potrzebował zaledwie kilkunastu minut, aby uporządkować swoją jazdę i skutecznie odrobić początkowe straty do stanu 18:18. Przełomowym momentem meczu okazał się wyścig ósmy, kiedy to lublinianie odnieśli podwójne zwycięstwo i po raz pierwszy tego popołudnia wyszli na prowadzenie. Zawodnicy gości podtrzymali doskonałą formę w dziewiątej gonitwie, ponownie triumfując w stosunku 5:1 i powiększając różnicę punktową do ośmiu „oczek” (31:23). Przed rozpoczęciem biegów nominowanych sytuacja miejscowych była niezwykle trudna, gdyż tablica świetlna wskazywała rezultat 34:44 dla przyjezdnych. Ostatecznie pierwszy bieg nominowany zakończył się podwójną wygraną zawodników Motoru, co bezpowrotnie pozbawiło gospodarzy szans na uratowanie chociażby punktu meczowego.