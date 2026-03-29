Emerytura Kamila Stocha. Wiadomo, ile skoczek będzie otrzymywał co miesiąc

Jeden z najwybitniejszych polskich skoczków narciarskich definitywnie pożegnał się z profesjonalnym sportem, co wywołało ogromne emocje wśród kibiców.

Zawodnik z Zębu, mający na swoim koncie trzy tytuły mistrza olimpijskiego i dwie Kryształowe Kule, rozpoczyna życie na sportowej emeryturze.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, na jakie wsparcie finansowe od państwa może liczyć legenda polskiego sportu po zakończeniu rywalizacji.

Kibice byli świadkami niezwykle emocjonalnego pożegnania Kamila Stocha, który rywalizował w Pucharze Świata przez ponad dwie dekady, zapisując się w historii jako jeden z najwybitniejszych zawodników w tej dyscyplinie. W trakcie swojej bogatej kariery dwukrotnie sięgał po Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej w latach 2014 i 2018. Największe triumfy święcił jednak na igrzyskach olimpijskich w Soczi (2014) oraz Pjongczangu (2018), skąd przywiózł łącznie cztery krążki, w tym aż trzy złote. Polak dominował również w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, zwyciężając w edycjach 2017, 2018 oraz 2021. Jego imponujący dorobek uzupełnia 39 wygranych konkursów indywidualnych cyklu pucharowego i 80 miejsc na podium. Ponadto wywalczył sześć medali mistrzostw świata (w tym dwa złote) oraz dołożył do tego srebro i dwa brązowe medale w czempionatach w lotach narciarskich.

Koniec profesjonalnych startów oznacza również ogromne zmiany w życiu prywatnym wybitnego sportowca. Kamil Stoch w końcu będzie mógł spędzać znacznie więcej czasu w swojej zjawiskowej posiadłości, której nie będzie musiał opuszczać na wielomiesięczne wyjazdy w trakcie sezonu zimowego.

Emerytura olimpijska Kamila Stocha. Kiedy i ile dostanie?

Decyzja o zawieszeniu nart na kołku otwiera przed skoczkiem drogę do ubiegania się o specjalne świadczenie, które przysługuje wyłącznie medalistom igrzysk. Prawo do takich wypłat zyskują polscy sportowcy po ukończeniu 40. roku życia, a reprezentant Polski osiągnie ten wiek dokładnie w maju 2027 roku. Zgodnie z aktualnymi stawkami, wysokość dożywotniej emerytury olimpijskiej wynosi dokładnie 5116,99 zł netto miesięcznie. Jest to ostateczna kwota wypłacana zawodnikowi na rękę, ponieważ została zwolniona z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego, a także potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ZUS. To wyjątkowe świadczenie stanowi formę oficjalnego podziękowania państwa polskiego za wybitne osiągnięcia i reprezentowanie kraju na najwyższym sportowym poziomie.