Emerytura Kamila Stocha. Wiadomo, ile skoczek będzie otrzymywał co miesiąc

- Jeden z najwybitniejszych polskich skoczków narciarskich definitywnie pożegnał się z profesjonalnym sportem, co wywołało ogromne emocje wśród kibiców.
- Zawodnik z Zębu, mający na swoim koncie trzy tytuły mistrza olimpijskiego i dwie Kryształowe Kule, rozpoczyna życie na sportowej emeryturze.
- Wiele osób zadaje sobie pytanie, na jakie wsparcie finansowe od państwa może liczyć legenda polskiego sportu po zakończeniu rywalizacji.
Kibice byli świadkami niezwykle emocjonalnego pożegnania Kamila Stocha, który rywalizował w Pucharze Świata przez ponad dwie dekady, zapisując się w historii jako jeden z najwybitniejszych zawodników w tej dyscyplinie. W trakcie swojej bogatej kariery dwukrotnie sięgał po Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej w latach 2014 i 2018. Największe triumfy święcił jednak na igrzyskach olimpijskich w Soczi (2014) oraz Pjongczangu (2018), skąd przywiózł łącznie cztery krążki, w tym aż trzy złote. Polak dominował również w prestiżowym Turnieju Czterech Skoczni, zwyciężając w edycjach 2017, 2018 oraz 2021. Jego imponujący dorobek uzupełnia 39 wygranych konkursów indywidualnych cyklu pucharowego i 80 miejsc na podium. Ponadto wywalczył sześć medali mistrzostw świata (w tym dwa złote) oraz dołożył do tego srebro i dwa brązowe medale w czempionatach w lotach narciarskich.
Koniec profesjonalnych startów oznacza również ogromne zmiany w życiu prywatnym wybitnego sportowca. Kamil Stoch w końcu będzie mógł spędzać znacznie więcej czasu w swojej zjawiskowej posiadłości, której nie będzie musiał opuszczać na wielomiesięczne wyjazdy w trakcie sezonu zimowego.
Emerytura olimpijska Kamila Stocha. Kiedy i ile dostanie?
Decyzja o zawieszeniu nart na kołku otwiera przed skoczkiem drogę do ubiegania się o specjalne świadczenie, które przysługuje wyłącznie medalistom igrzysk. Prawo do takich wypłat zyskują polscy sportowcy po ukończeniu 40. roku życia, a reprezentant Polski osiągnie ten wiek dokładnie w maju 2027 roku. Zgodnie z aktualnymi stawkami, wysokość dożywotniej emerytury olimpijskiej wynosi dokładnie 5116,99 zł netto miesięcznie. Jest to ostateczna kwota wypłacana zawodnikowi na rękę, ponieważ została zwolniona z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego, a także potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ZUS. To wyjątkowe świadczenie stanowi formę oficjalnego podziękowania państwa polskiego za wybitne osiągnięcia i reprezentowanie kraju na najwyższym sportowym poziomie.