Ekstraklasa. Wisła Płock powalczy o przedłużenie passy z beniaminkiem

Starcie z ambitnym beniaminkiem z Krakowa

Wisła Płock ma za sobą udany okres, wygrywając z Cracovią (3:1) i Zagłębiem Lubin (2:0) oraz remisując w Szczecinie z Pogonią (1:1). Początek sezonu po awansie do Ekstraklasy nie był jednak dla "Nafciarzy" łatwy. Po dobrych wynikach na starcie przyszły trzy dotkliwe porażki, które zepchnęły drużynę do strefy spadkowej.

Najbliższy rywal płocczan, Wieczysta Kraków, zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Krakowski beniaminek wciąż poszukuje formy z niższych lig, w których zaliczał seryjne awanse. Przerwa reprezentacyjna została przez nich wykorzystana na intensywny, tygodniowy obóz przygotowawczy mający na celu zgranie nowych zawodników.

"Chcemy kontynuować dobrą, wrześniową, zwycięską passę. Punktowaliśmy w trzech spotkaniach, dwa ostatnie wygraliśmy. To dobry wynik" - powiedział PAP Jacek Góralski, były zawodnik Wieczystej i Wisły, reprezentant Polski, aktualnie pracownik płockiego klubu.

"Drużyna składa się z doskonałych piłkarzy, jest niebezpieczna, a liczba wywalczonych w tym sezonie punktów nie jest adekwatna do poziomu przez nich prezentowanych."

"Myślę, że piątkowe spotkanie będzie wyrównane i ciekawe. Będę kibicował Wiśle, choćby dlatego, że jestem aktualnie pracownikiem płockiego klubu, dlatego bardzo bym chciał, żebyśmy wygrali i dopisali punkty do swojego konta. Chcemy kontynuować tę dobrą, wrześniową passę" – dodał.

"Wieczysta jest w przebudowie, przyszło kilku nowych zawodników. Potrzeba jest czasu, żeby stali się drużyną, żeby się zgrali i pokazali co potrafią. W przerwie reprezentacyjnej przebywali na tygodniowym obozie przygotowawczym, gdzie solidnie trenowali" – zdradza były pomocnik obydwu zespołów.

Kiedy odbędzie się historyczny pojedynek?

Wisła Płock czas bez meczów ligowych spędziła na własnych obiektach, rozgrywając sparing z Unią Skierniewice. W wygranym 3:1 spotkaniu trener Adam Majewski dał szansę wszystkim graczom, wystawiając dwie różne jedenastki. W sparingu wystąpili powracający po kontuzji Jorge Jimenez oraz Michał Król, czekający na oficjalny debiut.

Mecz Wieczysta Kraków - Wisła Płock w ramach 10. kolejki Ekstraklasy rozpocznie się w piątek, 9 października o godzinie 18.00. Będzie to pierwsze w historii starcie obu zespołów. Zawodnicy Wisły wyjdą na boisko z celem przedłużenia serii meczów bez porażki.