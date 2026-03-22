Ekstraklasa: Widzew Łódź – Górnik Zabrze bez bramek. Kto stracił najwięcej w Łodzi?

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: stawka meczu Ekstraklasy

Spotkanie Widzewa Łódź z Górnikiem Zabrze, rozegrane w ramach Ekstraklasy piłkarskiej, miało znaczącą stawkę dla obu zespołów, znajdujących się na przeciwległych biegunach ligowej tabeli. Widzew potrzebował zwycięstwa, aby oddalić widmo spadku z ligi, natomiast Górnik w przypadku wygranej mógł znacząco zbliżyć się do liderującego Lecha Poznań, zmniejszając dystans do trzech punktów. Sędzią meczu był Karol Arys ze Szczecina, a na trybunach zasiadło 16 923 widzów.

Obie drużyny rozpoczęły spotkanie bardzo ostrożnie, koncentrując się przede wszystkim na defensywie i unikaniu straty gola. Pierwsza groźniejsza akcja nastąpiła dopiero w 20. minucie, kiedy piłkarze z Zabrza przeprowadzili kilka szybkich podań na połowie Widzewa. Okazji bramkowej nie wykorzystał jednak Maksym Chłań, którego strzał z kilkunastu metrów nie sprawił problemów bramkarzowi Bartłomiejowi Drągowskiemu. Od tego momentu inicjatywę przejęli goście, a ich przewaga stawała się coraz bardziej wyraźna, co zapowiadało bliskie objęcie prowadzenia.

Czy Górnik wykorzystał swoją dominację w Łodzi?

Mimo rosnącej dominacji na boisku, Górnik Zabrze nie zdołał wykorzystać stworzonych dobrych okazji do zdobycia bramki. Maksym Chłań, po indywidualnej akcji w 36. minucie, został skutecznie zatrzymany przez bramkarza łodzian, a podobny los spotkał czeskiego pomocnika Lukasa Sadilka. Strzałów z dystansu na bramkę Bartłomieja Drągowskiego próbowali również Paweł Olkowski oraz Słoweniec Erik Janza z rzutu wolnego, jednak ich uderzenia okazały się niecelne i nie stanowiły realnego zagrożenia dla Widzewa Łódź.

Przed przerwą Widzew Łódź koncentrował się wyłącznie na obronie własnej bramki, mając wyraźne problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych i utrzymywaniem się przy piłce. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia szybko tracili posiadanie, co sprawiło, że w pierwszych 45 minutach nie stworzyli żadnej realnej sytuacji zagrażającej bramce Górnika. W drugiej połowie łodzianie wykazali się większą determinacją w atakowaniu, lecz widowisko nie zyskało na jakości, a Górnik Zabrze stracił początkową siłę rażenia. W 63. minucie Sebastian Bergier znalazł się w dobrej sytuacji w polu karnym gości, jednak napastnik łódzkiego zespołu nie zdecydował się na strzał, a niebezpieczeństwo oddalił Janza. Ostatecznie gospodarze zakończyli mecz bez celnego strzału na bramkę przeciwnika, a próba Duńczyka Emila Kornviga sprzed pola karnego minęła słupek, co przypieczętowało bezbramkowy remis. Żółtą kartkę w meczu otrzymał Lukas Sadilek z Górnika Zabrze.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.