Ekstraklasa piłkarska Cracovia – Pogoń. Niewiarygodny remis w ostatnich sekundach?

Bramki i karty w meczu Cracovia Pogoń

Mecz Ekstraklasy pomiędzy Cracovią Kraków a Pogonią Szczecin zakończył się remisem 1:1. Wynik do przerwy wskazywał na prowadzenie gości 0:1, a pierwszą bramkę zdobył Kellyn Acosta w 18. minucie. W doliczonym czasie gry drugiej połowy, konkretnie w 90+5 minucie, do wyrównania doprowadził Kahveh Zahiroleslam strzałem głową.

W spotkaniu odnotowano również szereg kartek. Żółte kartki otrzymali Brahim Traore i Oskar Wójcik z Cracovii, a także Leo Borges, Leonardo Koutris, Hussein Ali i Filip Ciuić z Pogoni. Oskar Wójcik z Cracovii został ukarany czerwoną kartką w 89. minucie za drugie żółte przewinienie.

Osłabienia i debiut trenera Cracovii

Pogoń Szczecin przystąpiła do meczu osłabiona brakiem Kamila Grosickiego, którego wyeliminowała kontuzja kostki. W szeregach Cracovii z kolei nie wystąpił pauzujący za czerwoną kartkę pomocnik Amir Al-Ammari, a doświadczony Mateusz Klich rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, zgodnie z decyzją debiutującego w roli trenera Bartosza Grzelaka. Grzelak zastąpił na tym stanowisku Lukę Elsnera.

Mecz obserwowało 10 067 widzów, a arbitrem głównym był Damian Sylwestrzak z Wrocławia. Już w pierwszej fazie spotkania to goście z Pogoni prezentowali się lepiej na boisku, stwarzając sobie groźniejsze sytuacje pod bramką Sebastiana Madejskiego. Ich dominacja była widoczna w początkowych minutach, co przełożyło się na wywieranie presji na defensywie gospodarzy.

Przebieg gry: szanse i niewykorzystane okazje

W 17. minucie Sebastian Madejski obronił strzał Paula Mukairu, jednak chwilę później, w 18. minucie, Kellyn Acosta celnym uderzeniem z 18 metrów pokonał bramkarza Cracovii, otwierając wynik spotkania na 0:1. Cracovia mogła szybko odpowiedzieć za sprawą Karola Knapa, którego strzał zza pola karnego pod poprzeczkę skutecznie obronił Valentin Cojocaru. Pogoń również miała okazję podwyższyć prowadzenie, jednak zbyt mocne podanie Mukairu do Filipa Cuicia zaprzepaściło tę szansę.

Przed przerwą Martin Minczew oddał trzy strzały, lecz żaden z nich nie znalazł drogi do bramki. Po zmianie stron Cracovia zintensyfikowała swoje ataki. W 56. minucie Ajdin Hasić zagrał precyzyjne podanie w pole bramkowe, lecz Jean Batoum i Minczew nie zdołali go sięgnąć. W 84. minucie Pogoń mogła ostatecznie rozstrzygnąć losy meczu, gdy Mukairu po znakomitym podaniu od Cuicia trafił w słupek z bliskiej odległości.

Dramatyczna końcówka meczu, czyli co się stało?

W 89. minucie doszło do kluczowego zdarzenia: Oskar Wójcik z Cracovii otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę za ostry atak na Jana Biegańskiego. Pomocnik Pogoni musiał opuścić boisko z powodu kontuzji, a ponieważ Pogoń wykorzystała już limit zmian, obie drużyny kończyły mecz w dziesięcioosobowym składzie. Ten incydent znacząco wpłynął na dalszy przebieg gry.

Doliczony czas gry obfitował w niezwykłe emocje. W 90+5 minucie, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego wykonanym przez Mateusza Klicha, rezerwowy Kahveh Zahiroleslam strzałem głową doprowadził do remisu 1:1. Mimo późniejszych prób obu zespołów, aby zdobyć zwycięską bramkę, wynik spotkania nie uległ już zmianie, a Cracovia i Pogoń podzieliły się punktami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.