Ekstraklasa piłkarska. Raków Częstochowa w pogoni za liderami, ale czy to wystarczy na mistrzostwo?

Raków Częstochowa goni czołówkę ekstraklasy

W jednym z sobotnich spotkań 30. kolejki ekstraklasy, piłkarze Rakowa Częstochowa pokonali Lechię Gdańsk wynikiem 2:1. Gospodarze objęli prowadzenie za sprawą Tomasa Bobceka, który skutecznie wykorzystał rzut karny, zdobywając swoje szesnaste trafienie w sezonie i doganiając lidera strzelców Karola Czubaka. Niedługo później Oskar Repka zdołał wyrównać, rehabilitując się za sprokurowanie "jedenastki", co przywróciło nadzieje gości.

Decydująca bramka padła w trzeciej minucie doliczonego czasu drugiej połowy, kiedy to Jonatan Braut Brunes wykazał się refleksem po rzucie rożnym i strzale Abrahama Ojo, zdobywając swojego piętnastego gola w bieżących rozgrywkach. Dzięki temu zwycięstwu, ekipa z Częstochowy z dorobkiem 46 punktów dogoniła Jagiellonię Białystok, która zajmuje trzecią pozycję w tabeli. Przed nimi plasują się Górnik Zabrze z 49 punktami oraz Lech Poznań, który zmierzy się z Legią Warszawa w niedzielnym klasyku.

„Czuć w klubie, także u zawodników, optymizm. Myślę, że to dobry moment” – ocenił trener „Medalików” Łukasz Tomczyk, dodając, że po jego podopiecznych widać było już w sobotę, że za tydzień czeka ich ważny mecz - finał Pucharu Polski.

Kluczowe rozstrzygnięcia w Białymstoku

Jagiellonia Białystok była świadkiem niezwykle emocjonującej końcówki meczu, w którym mierzyła się z Górnikiem Zabrze. Zespół z Białegostoku najpierw zdołał doprowadzić do remisu, aby następnie stracić decydującego gola na 1:2 z rzutu karnego. Odpowiedzialność za tę sytuację wziął na siebie kapitan Rafał Janicki, który chwilę wcześniej nie upilnował Afimico Pululu w swoim polu karnym, co doprowadziło do podyktowania "jedenastki".

Mecz zakończył się zwycięstwem Górnika Zabrze 2:1, co pozwoliło im umocnić się w czołówce tabeli ekstraklasy. Trenerzy obu drużyn nie kryli swoich emocji po zakończeniu zaciętego spotkania, które miało kluczowe znaczenie dla układu sił na szczycie. Jagiellonia zanotowała bolesną porażkę, która skomplikowała jej sytuację w walce o podium, natomiast Górnik zyskał cenne punkty.

„Końcówka meczu była imponująca i długo będziemy ją pamiętać” – zaznaczył trener Zabrzan Michal Gasparik.

Szkoleniowiec „Jagi” Adrian Siemieniec podkreślił, że w jej szeregach „rozczarowanie jest ogromne”.

Zagłębie Lubin kontra Bruk-Bet Termalica – zaskoczenie?

Zaskakująca porażka spotkała również Zagłębie Lubin, które na własnym stadionie uległo Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2. Wynik ten jest szczególnie niespodziewany, biorąc pod uwagę, że zespół z Niecieczy zamyka tabelę i jest bliski spadku do 1. ligi. Gospodarze prowadzili po trafieniu Marcela Reguły, jednak druga połowa przyniosła dramatyczne zmiany w wyniku meczu.

Po przerwie kibice najpierw byli świadkami gola wyrównującego na 1:1, następnie Marcel Reguła otrzymał czerwoną kartkę, a w doliczonym czasie gry Ivan Durdov strzelił bramkę, która dała trzy punkty drużynie przyjezdnych. Zagłębie Lubin, które w marcu na krótko było liderem, doznało już czwartej porażki w ostatnich pięciu występach, co skutkowało spadkiem na siódmą lokatę w tabeli.

„Przegraliśmy na własne życzenie” – skomentował trener Zagłębia Leszek Ojrzyński.

Remisowe starcia w Kielcach i Krakowie

W Kielcach doszło do remisu 1:1 w meczu Korony z GKS-em Katowice, co sprawiło, że obie drużyny zdobyły po jednym punkcie. Na trafienie Arkadiusza Jędrycha dla gości w pierwszej połowie, po przerwie odpowiedział Marcel Pięczek, ustalając ostateczny wynik spotkania. GKS Katowice z 44 punktami wyprzedził Zagłębie Lubin, co pokazuje zaciętą walkę w środku tabeli.

W ostatnim rozegranym do tej pory spotkaniu 30. kolejki, Cracovia zremisowała z Pogonią Szczecin również 1:1, grając już pod wodzą nowego trenera, Bartosza Grzelaka. Gola dla Szczecinian zdobył w 18. minucie Kellyn Acosta, a wyrównał w piątej minucie doliczonego czasu gry jego rodak Kahveh Zahiroleslam. Remis ten oznacza, że obie ekipy mają po 38 punktów, podobnie jak Korona i Lechia, co utrzymuje je poza strefą spadkową po tej kolejce.

„Nie wiem, czy zdobyliśmy punkt, czy straciliśmy dwa” – przyznał po meczu trener Korony Jacek Zieliński.

Opiekun przeciwnika Rafał Górak uznał punkt wywieziony z Kielc za „cenny”.

Nadchodzące mecze: kto awansuje, kto spadnie?

Z pięciu dotychczasowych meczów 30. kolejki ekstraklasy, trzy zakończyły się zwycięstwami gości, a dwa remisem, co pokazuje nieprzewidywalność rozgrywek. Wyniki te mają znaczący wpływ na układ tabeli, zarówno w czołówce, jak i w strefie zagrożonej spadkiem. Kibice z niecierpliwością czekają na kolejne rozstrzygnięcia, które mogą przetasować stawkę.

W niedzielę czekają nas kolejne kluczowe spotkania: Lech Poznań zmierzy się z Legią Warszawa w ligowym klasyku, Wisła Płock podejmie broniącego się przed spadkiem Radomiaka, a przedostatni w tabeli Widzew Łódź zagra z Motorem Lublin. Serię spotkań zakończy poniedziałkowy mecz, w którym Piast Gliwice zmierzy się z Arką Gdynia, co będzie ważną potyczką sąsiadów z dołu tabeli i może zadecydować o ich dalszych losach w ekstraklasie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.