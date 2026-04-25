Ekstraklasa piłkarska: Raków Częstochowa triumfuje. Czy to znak przed ważnym finałem Pucharu Polski?

Zwycięstwo Rakowa Częstochowa w Gdańsku

Mecz pomiędzy Lechią Gdańsk a Rakowem Częstochowa rozpoczął się od prowadzenia gospodarzy w dziesiątej minucie. Goście zdołali wyrównać dziesięć minut później, a decydującą bramkę na wagę trzech punktów dla Częstochowian zdobył Jonatan Braut Brunes w 93. minucie spotkania.

Trener Rakowa, Łukasz Tomczyk, skomentował przebieg meczu, odnosząc się do początkowego prowadzenia Lechii. Jego drużyna musiała wykazać się silnym charakterem i zagrać atakiem pozycyjnym na trudnym boisku, aby stworzyć sytuacje i ostatecznie zdobyć zwycięską bramkę.

"Myślałem, że mamy mecz pod kontrolą, a tymczasem to przeciwnik, z rzutu karnego, "otworzył" spotkanie. Musieliśmy się wykazać charakterem, zagrać – na trudnym boisku – atakiem pozycyjnym, stworzyć sytuacje i… poszło. Było czuć, że zdobędziemy bramkę i tak się stało" – zauważył Tomczyk.

Dobra passa Rakowa przed finałem Pucharu?

Tomczyk przyznał, że druga połowa meczu w wykonaniu jego zespołu była słabsza, charakteryzując się szarpaną grą. Zespół skutecznie wybronił się jednak przy stałych fragmentach rywali, grając konsekwentnie do samego końca, co ostatecznie przyniosło rezultat.

Szkoleniowiec Rakowa podkreślił znaczenie dwóch kolejnych ligowych zwycięstw, w tym z Cracovią (4:1) tydzień wcześniej, tuż przed pucharowym starciem z Górnikiem Zabrze. To ważny sygnał przed finałem, który – jak stwierdził – będzie miał dużą wagę dla zawodników.

"To duża rzecz wygrać dwa spotkania przed finałem. Widać było po zawodnikach, że za tydzień będzie mecz dużo ważący, nie ma się co oszukiwać" – zakończył trener Rakowa.

Lechia Gdańsk: Okrutny wymiar futbolu?

Trener gospodarzy, John Carver, wyraził swoje rozczarowanie, stwierdzając, że futbol potrafi być okrutny, a jego drużyna nie zasłużyła na brak punktów. Ocenił, że gra Lechii w pierwszej połowie była bez zarzutu, natomiast w drugiej części spotkania dominowali na boisku.

Mimo stworzenia wielu okazji do zwycięstwa, Lechia nie zdołała ich wykorzystać, co skutkowało karą w postaci porażki. Carver zwrócił również uwagę na stan murawy gdańskiego stadionu, która – jego zdaniem – nie sprzyjała technicznym zawodnikom.

"Nie zasłużyliśmy na to, by nie zdobyć punktów. W naszej grze w pierwszej połowie nie było nic złego, a w drugiej - dominowaliśmy. Mieliśmy ogromne szanse, by wygrać. Niestety je zmarnowaliśmy i dlatego zostaliśmy pokarani" - ocenił.

"Jeżeli się ma zawodników takiego typu, jak my, dobrych technicznie, to w żaden sposób to boisko nie pomaga. Wiem, że będzie nowe na jeden, ostatni mecz, ale to jest niesamowite. Na tej katastrofalnej murawie nasi piłkarze potrafili grać, jak chcemy, stworzyliśmy dużo okazji i daliśmy wszystko, co mieliśmy w baku" - dodał.

Sędziowie pod lupą Johna Carvera?

Angielski szkoleniowiec Lechii, John Carver, choć nie wprost, wyraził swoje niezadowolenie z pracy japońskich sędziów. Zasugerował, że końcówka sezonu, kiedy ważą się losy poszczególnych drużyn, nie jest najlepszym czasem na „takie eksperymenty” sędziowskie.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.