Ekstraklasa piłkarska: Trener Widzewa ocenia remis z Górnikiem. Co najbardziej zawiodło w Łodzi?

Mecz Widzewa z Górnikiem: bez celnych strzałów

Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Górnikiem Zabrze, rozegrany w ramach 26. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, zakończył się bezbramkowym remisem i był słabym widowiskiem. Bliżej zwycięstwa byli zabrzanie, którzy w pierwszej połowie stworzyli kilka groźnych sytuacji. Gospodarze po przerwie wykazali większą determinację w atakach, jednak przez 90 minut nie oddali ani jednego celnego strzału na bramkę rywala.

Remis został przyjęty z dużym rozczarowaniem przez kibiców w Łodzi. Jeden zdobyty punkt nie oddalił bowiem zagrożenia spadkiem z najwyższej klasy rozgrywkowej. Taki wynik sprawił, że sytuacja Widzewa w ligowej tabeli pozostaje niezwykle trudna, wzbudzając obawy o dalsze losy zespołu.

Co powiedział trener Widzewa Aleksandar Vuković?

Trener Widzewa, Aleksandar Vuković, podsumował niedzielne spotkanie, przyznając, że liczył na więcej ze względu na grę przed własną publicznością. Szkoleniowiec zaznaczył, że jego drużynie zabrakło argumentów pod bramką rywala, by osiągnąć cel w postaci większej zdobyczy punktowej.

Vuković wyraził również opinię, że w pierwszej połowie Widzew zbytnio pomógł Górnikowi, by ten mógł czuć się pewnie i swobodnie na boisku. W drugiej części meczu gra gospodarzy uległa poprawie, jednak nie zdołali stworzyć realnego zagrożenia pod polem karnym, co miało kluczowe znaczenie dla wyniku.

"Co prawda graliśmy z drużyną, która jest w bardzo dobrej formie i to było widać. Przeszkadza mi jednak fakt, że bardzo pomogliśmy Górnikowi w pierwszej połowie, żeby czuł się pewnie i swobodnie. W drugiej już częściej odbieraliśmy piłkę rywalowi i mniej się działo pod naszą bramką. Wyglądało to dużo lepiej z naszej strony, aczkolwiek zabrakło nam argumentów pod polem karnym, żeby wykreować zagrożenie. To było również poniżej poziomu, o którym myślimy – powiedział Vuković."

Michal Gasparik o niewykorzystanych szansach Górnika

Z kolei trener Górnika Zabrze, Michal Gasparik, żałował, że jego piłkarze nie wykorzystali sytuacji stworzonych przed przerwą. Słowacki szkoleniowiec podkreślił, że Górnik mógł wycisnąć więcej z pierwszej połowy, gdy stwarzał sobie dogodne okazje bramkowe.

Gasparik zauważył, że drużynie zabrakło ostatniego podania, co uniemożliwiło skuteczne wykończenie akcji. Trener Górnika miał wrażenie, że Widzew czekał na błąd rywala. W drugiej połowie obie drużyny zagrały naprawdę dobrze w defensywie, przez co żaden z ofensywnych graczy nie zdołał się wyróżnić.

"Mogliśmy więcej wycisnąć z pierwszej połowy. Stwarzaliśmy sobie sytuacje, ale brakowało tego ostatniego podania. Miałem odczucie, że Widzew czekał na jeden błąd w naszym wykonaniu, ale się nie doczekał. W drugiej połowie było już więcej walki z obu stron. Obie drużyny zagrały naprawdę dobrze w defensywie, przez co nikt z graczy ofensywnych nie zdołał błysnąć – podsumował Słowak."

Sytuacja Widzewa w Ekstraklasie po remisie

Po bezbramkowym remisie, Widzew Łódź pozostał na 17., przedostatnim miejscu w tabeli Ekstraklasy, co podkreśla jego trudną sytuację. Górnik Zabrze utrzymuje natomiast czwartą pozycję, mając pięć punktów straty do liderującego Lecha Poznań. Oba zespoły powrócą na boiska po nadchodzącej przerwie reprezentacyjnej.

Po przerwie łodzianie zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa, a zespół z Zabrza podejmie Cracovię. Trener Vuković zaznaczył, że drużyna musi mieć pełną świadomość, iż walczy o utrzymanie w lidze i wykorzystać najbliższy czas na znalezienie sposobu, by pozostać w Ekstraklasie.

"Prawie połowa zespołu wyjeżdża na zgrupowania swoich reprezentacji. To nas trochę ogranicza. Chcemy jednak wykorzystać jak najlepiej ten czas z grupą piłkarzy, która będzie na miejscu. Przerwa może być pomocna dla głów zawodników. Przestaniemy rozpatrywać ten sezon w innych kategoriach, a mianowicie w takich, że będziemy grać o coś więcej. Musimy mieć pełną świadomość, że walczymy o utrzymanie i znaleźć sposób, żeby pozostać w lidze - zaznaczył Vuković."

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.