Iga Świątek przerywa udział w WTA Madryt. Jaki wirus krąży wśród tenisistek?

Problemy zdrowotne Igi Świątek w Madrycie

Iga Świątek, światowa jedynka, poddała spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie przeciwko Amerykance Ann Li. Decyzja o kreczu zapadła przy stanie 6:7 (4-7), 6:2, 0:3 w trzecim secie, co oznaczało przedwczesne zakończenie jej udziału w turnieju. Tenisistka przyznała, że powodem rezygnacji był krążący wśród zawodników wirus, który znacznie osłabił jej kondycję fizyczną i poziom energii. Mimo prób kontynuowania gry, objawy nasilały się, uniemożliwiając skuteczną rywalizację na najwyższym poziomie.

Polska zawodniczka wyjaśniła, że już w piątek jej samopoczucie było gorsze, choć miała nadzieję na poprawę podczas samego pojedynku z Li. Choć początkowo odczuła lekką poprawę, nie była ona wystarczająca do pełnego powrotu do formy. W kluczowym momencie, na początku trzeciego seta, Świątek zaczęła odczuwać zawroty głowy oraz problemy z koordynacją ruchową. Dodatkowo, drastyczny spadek energii uniemożliwił jej nawet spożycie napojów.

"Wiem, że między zawodnikami krąży jakiś wirus. Jestem pewna, że za kilka dni dojdę do siebie, ale teraz nie mam w ogóle energii" - powiedziała 24-latka Polka.

Jak Iga Świątek oceniła swój stan?

Mimo poważnych dolegliwości, Iga Świątek podkreślała, że chciała spróbować swoich sił w rywalizacji z Amerykanką. Wspomniała, że w przeszłości dwukrotnie grała chora i mimo to była w stanie wygrywać mecze, jednak obecna sytuacja okazała się znacznie poważniejsza niż poprzednie epizody zdrowotne. Jej determinacja do walki, mimo ewidentnych przeszkód, świadczy o jej sportowym duchu i dążeniu do zwycięstwa w każdych okolicznościach.

Polska tenisistka, pomimo rozczarowania odpadnięciem, wyraziła zadowolenie ze swojego występu na madryckich kortach. Podkreśliła, że dla niej turniej WTA w Madrycie dopiero się rozkręcał, co potęgowało poczucie straty po rezygnacji. Decyzja o przerwaniu meczu nie była łatwa, ale świadomość braku możliwości dalszej efektywnej rywalizacji przeważyła. Był to pierwszy krecz Świątek od maja 2023 roku, kiedy to zrezygnowała z gry w ćwierćfinale w Rzymie przeciwko Jelenie Rybakinie. Kolejna impreza rangi WTA 1000 rozpocznie się 5 maja w Rzymie, gdzie oczekuje się jej występu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.