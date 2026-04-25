Ekstraklasa piłkarska: Jacek Zieliński po remisie Korony. Trener nie wie, czy to sukces

Prowadzenie GKS Katowice i błędy defensywy Korony

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce a GKS Katowice rozpoczęło się korzystnie dla gości, którzy szybko objęli prowadzenie. Błąd kieleckiej defensywy przy stałym fragmencie gry wykorzystał Arkadiusz Jędrych, umieszczając piłkę w siatce. GKS Katowice kontrolował przebieg pierwszej połowy, choć trener Rafał Górak przyznał, że jego drużyna nie zaprezentowała swojej najlepszej formy w ofensywie.

Szkoleniowiec GKS Katowice nie był w pełni zadowolony z działań swoich podopiecznych z piłką. Stwierdził, że zespół potrafi grać znacznie lepiej, szczególnie w kontekście posiadania futbolówki. Ten element gry budził jego zastrzeżenia, co jasno wyraził po meczu, wskazując na obszary wymagające poprawy.

"Na pewno potrafimy grać lepiej, zwłaszcza kiedy jesteśmy przy piłce. To trochę szwankowało i z tego elementu nie jestem zadowolony" - powiedział Górak.

Niewykorzystane okazje GKS i wyrównanie Korony

Na początku drugiej części gry piłkarze GKS Katowice stworzyli sobie kilka dogodnych okazji do podwyższenia prowadzenia, co mogłoby przesądzić o losach meczu. Niestety, niewykorzystane sytuacje szybko zemściły się na gościach, kiedy Korona doprowadziła do wyrównania. Gol Marcela Pięczka padł po rzucie wolnym, zmieniając przebieg spotkania na korzyść gospodarzy.

Kielczanie mieli szansę na pełne zwycięstwo w tym spotkaniu, szczególnie w ostatnich minutach. W 90. minucie Marcin Cebula stanął przed doskonałą okazją, jednak przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem Dawidem Kudłą. Szkoleniowiec Korony Jacek Zieliński nie ukrywał swoich mieszanych uczuć po remisie, wskazując na zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty wyniku.

"W sumie to nie wiem, jak ocenić ten mecz i ten punkt - czy on jest zdobyty, czy są to dwa stracone. Z jednej strony goniliśmy wynik, a z drugiej była ta sytuacja Marcina Cebuli i mogliśmy wygrać. Liczyliśmy na pewno na więcej" - przyznał szkoleniowiec Korony.

Krytyka Jacka Zielińskiego za pierwszą połowę

Trener Jacek Zieliński miał szczególne pretensje do swojego zespołu za postawę w pierwszej połowie meczu z GKS Katowice. Zauważył, że zawodnicy zbyt często decydowali się na bezpośrednie podania do Mariusza Stępińskiego, zamiast szerzej wykorzystywać boki boiska. Taktyka ta okazała się nieskuteczna, ponieważ Stępiński nie miał szans w pojedynkach fizycznych z Arkadiuszem Jędrychem.

Zieliński podkreślił, że takie zagrania odbiegały od wcześniejszych ustaleń taktycznych. W pewnych momentach spotkanie Korony wymykało się spod kontroli, co wzbudziło jego niezadowolenie. Szkoleniowca najbardziej zabolała strata bramki po stałym fragmencie gry, mimo wcześniejszych przygotowań na takie zagrożenie, choć docenił pozytywną reakcję drużyny w drugiej odsłonie.

Rafał Górak o szacunku do remisu

Trener GKS Katowice, Rafał Górak, przyjął remis z Koroną Kielce z dużym szacunkiem, podkreślając trudne warunki gry. Stwierdził, że stadion w Kielcach jest wymagającym terenem, zwłaszcza przy pełnych trybunach i żywiołowo reagującej publiczności. Jednopunktowa zdobycz na wyjeździe była dla jego zespołu bardzo cenna w kontekście dalszych rozgrywek.

Górak zwrócił również uwagę na trudną sytuację kadrową swojego zespołu, który musiał radzić sobie bez sześciu kluczowych zawodników. Mimo tych osłabień, jego zdaniem remis był sprawiedliwym odzwierciedleniem wydarzeń na murawie. Szkoleniowiec cieszył się, że drużyna zdała egzamin w tak wymagającym momencie, wykazując się dużą odpornością.

Decyzja o wadze punktu i kolejne mecze

Ostateczna ocena wagi punktu wywalczonego w sobotnim meczu, zdaniem trenera Jacka Zielińskiego, będzie zależała od wyników innych spotkań tej kolejki Ekstraklasy. Szczególnie istotny dla Korony będzie poniedziałkowy mecz, w którym Piast Gliwice zmierzy się z Arką Gdynia. Wynik tego spotkania może wpłynąć na pozycję kielczan w tabeli.

W następnej kolejce rozgrywek Ekstraklasy (1 maja) Korona Kielce zagra na własnym boisku z Piastem Gliwice. Z kolei GKS Katowice dwa dni później, 3 maja, podejmie u siebie drużynę Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Oba zespoły mają jeszcze w tym sezonie swoje cele sportowe do zrealizowania, co zapowiada kolejne emocjonujące starcia.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.