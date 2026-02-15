Ekstraklasa. Mistrz Polski triumfuje, kto awansuje w tabeli?

Lech Poznań i Lechia Gdańsk dominują

Broniący tytułu Lech Poznań odniósł kluczowe zwycięstwo u siebie nad Piastem Gliwice, wygrywając 3:0. Bramki dla „Kolejorza” zdobyli Ali Gholizadeh i Pablo Rodriguez już na początku spotkania, a wynik ustalił Yannick Agnero. Dzięki tej wygranej, drugiej z rzędu, zespół awansował na szóstą lokatę w tabeli. Do lidera Jagiellonii Białystok tracą obecnie cztery punkty, co pozwala im realnie myśleć o pościgu za czołówką.

Imponującego tempa nie zwalnia także Lechia Gdańsk, która mimo startu sezonu z pięcioma ujemnymi punktami, kontynuuje swoją zwycięską serię. Gdańszczanie pokonali na wyjeździe Motor Lublin 3:2 w mroźnych warunkach. Bohaterem meczu został Camilo Mena, zdobywca dwóch bramek, w tym jednej z rzutu karnego, co zapewniło drużynie cenne trzy punkty. W siedmiu ostatnich meczach ligowych Lechia zanotowała pięć zwycięstw i dwa remisy, zajmując dziewiąte miejsce z 27 punktami.

"Pogoda sprawiła, że nie był to ładny mecz do oglądania. W takich okolicznościach zwykle jedna bramka więcej decyduje o korzystnym wyniku" - przyznał trener Lechii John Carver.

Kto jeszcze zaskoczył w 21. kolejce Ekstraklasy?

Po serii pięciu spotkań bez zwycięstwa, Pogoń Szczecin zdołała przełamać złą passę, pokonując u siebie Arkę Gdynia 1:0. Jedyna bramka padła już w piątej minucie, a jej autorem był Paul Mukairu, co pozwoliło szczecinianom awansować na 13. pozycję w tabeli. Tymczasem Arka znalazła się w strefie spadkowej, zajmując 16. lokatę. Wicelider Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z Cracovią 0:0, co jednak nie przeszkodziło jej w powiększeniu przewagi nad Wisłą Płock.

Wisła Płock, mimo remisu Jagiellonii, nie wykorzystała szansy, przegrywając u siebie z bardzo wzmocnionym w zimowej przerwie Widzewem Łódź 0:2. Bramki dla łodzian zdobyli Sebastian Bergier z rzutu karnego oraz Emil Kornvig, co pozwoliło Widzewowi awansować na 15. miejsce. Raków Częstochowa, wicemistrz Polski, zanotował czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa, remisując bezbramkowo z Zagłębiem Lubin i zajmuje obecnie siódmą pozycję w lidze.

Co wydarzyło się w pozostałych meczach ligowych?

Legia Warszawa kontynuuje swoją serię meczów bez zwycięstwa w Ekstraklasie, remisując na wyjeździe z GKS Katowice 1:1. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna zajmuje przedostatnie, 17. miejsce w tabeli, co stanowi poważne wyzwanie dla stołecznej drużyny. W innym ważnym spotkaniu, Korona Kielce odniosła zwycięstwo 2:0 nad Radomiakiem Radom w meczu prestiżowym dla obu klubów, umacniając swoją ósmą pozycję.

21. kolejkę Ekstraklasy zamknie poniedziałkowe spotkanie, w którym zamykający tabelę Bruk-Bet Termalika Nieciecza zmierzy się z trzecim Górnikiem Zabrze. W przypadku zwycięstwa, zabrzanie zrównają się punktami z liderem Jagiellonią, co może mieć kluczowe znaczenie dla układu sił w czołówce ligowej. Ten mecz zadecyduje o ostatecznym kształcie tabeli po tej serii gier, dodając emocji do rozgrywek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.