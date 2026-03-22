Ekstraklasa: Lech Poznań - Bruk-Bet Termalica 4:1. Czy "Kolejorz" utrzyma pozycję lidera?

Kluczowe zwycięstwo Lecha Poznań w Ekstraklasie

Lech Poznań pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 4:1, z bramkami zdobytymi przez Leo Bengtssona (dwukrotnie), Alego Gholizadeha oraz Taofeeka Ismaheela. Jedyne trafienie dla gości zanotował Gabriel Isik. Dzięki temu zwycięstwu "Kolejorz" po raz pierwszy w bieżącym sezonie został liderem ekstraklasy, co stanowi istotny krok w walce o mistrzostwo.

Spotkanie odbyło się przy imponującej frekwencji 36 239 widzów, co było efektem tradycyjnej akcji poznańskiego klubu "Kibicuj z klasą". Zorganizowane grupy młodzieży z opiekunami mogły wejść na stadion za darmo, przyciągając kilkanaście tysięcy fanów nie tylko z Wielkopolski. Beniaminek z Niecieczy znalazł się w trudnej sytuacji, notując trzecią porażkę z rzędu.

Dominacja "Kolejorza" w pierwszej połowie meczu?

Lech Poznań, będący zdecydowanym faworytem, od początku meczu dążył do objęcia prowadzenia, choć to goście stworzyli pierwszą groźną sytuację, kiedy Jesus Jimenez minął się z piłką po podaniu Damiana Hilbrychta. Po kilku minutach Patrik Walemark trafił do siatki, lecz sędzia Patryk Gryckiewicz nie uznał gola, dopatrując się faulu na bramkarzu Adrianie Chovanie.

Akcje Lecha nabierały tempa, a defensywa Bruk-Betu miała sporo pracy. Mikael Ishak trafił w słupek, a dobitkę Leo Bengtssona obronił Chovan. Bramkarz gości skapitulował w 33. minucie po uderzeniu Bengtssona z rzutu wolnego. Chwilę później Bengtsson zdobył swoją drugą bramkę, a tuż przed przerwą Ali Gholizadeh efektownym rajdem ustalił wynik pierwszej połowy na 3:0.

Odpowiedź Bruk-Betu w drugiej połowie?

Początek drugiej połowy przyniósł groźną sytuację dla Bruk-Betu, gdy Mateusz Skrzypczak omal nie strzelił gola samobójczego, przelobowując Bartosza Mrozka. Lech nadal kontrolował grę, ale brakowało mu precyzji w polu karnym, marnując dogodne okazje, jak ta Patrika Walemarka. W grę gospodarzy wdała się również pewna nonszalancja w obronie.

W 65. minucie Bruk-Bet zdołał zmniejszyć straty po trafieniu Gabriela Isika, który wykorzystał swobodę w polu karnym i pokonał Mrozka. Goście odzyskali nadzieję, a Krzysztof Kubica trafił w poprzeczkę, a dobitkę Morgana Fassbendera z najwyższym trudem obronił Mrozek. Sędzia nie uznał również gola Macieja Ambrosiewicza, dopatrując się faulu na zawodniku Lecha.

Zryw Termaliki nie trwał długo. Lech uporządkował grę, a w 79. minucie Krzysztof Kubica otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Wynik meczu podwyższył Taofeek Ismaheel, który w 87. minucie zaskoczył bramkarza Bruk-Betu strzałem z około 25 metrów, ustalając końcowy rezultat na 4:1.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.