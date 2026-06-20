Ekstraklasa koszykarzy zostaje w Zielonej Górze. Kto odbierze mistrzowski tytuł w wielkim finale?

Niesamowity rzut w końcówce spotkania

Na sekundę przed końcem czwartej kwarty koszykarze Legii Warszawa prowadzili z gospodarzami 74:73. Wówczas piłkę z autu do gry wprowadził Andrzej Mazurczak, a decydujące podanie błyskawicznie trafiło prosto do Conley'a Garrisona. Amerykanin reprezentujący barwy Orlen Zastalu Zielona Góra oddał niezwykle precyzyjny rzut zza linii 6,75 m. Ważne trafienie na wagę zwycięstwa w samej końcówce było jego pierwszą celną próbą za trzy punkty w tym wyrównanym spotkaniu.

Dzięki wygranej 76:74 zespół gospodarzy zdołał przedłużyć finałową rywalizację w tym sezonie i doprowadzić do wyrównania. Aktualny stan serii wynosi 3-3, dlatego ostateczny mecz o mistrzostwo Polski zostanie rozegrany w najbliższą niedzielę w Warszawie. Rok wcześniej w finale zawodnicy prowadzeni przez trenera Heiko Rannulę również mierzyli się w siedmiu starciach, pokonując wtedy PGE Start Lublin 4-3. Teraz estoński szkoleniowiec głęboko liczy, że jego zawodnicy przeanalizują ostatnie błędy i ponownie zagrają skutecznie na własnym parkiecie.

- To bitwa. Jesteśmy dalej w grze - powiedział na konferencji po spotkaniu.

- To mój pierwszy taki rzut w karierze. Niesamowite uczucie. Na początku nie byłem pewien, czy piłka wpadła. Jesteśmy bardzo zmęczeni, w hali było cieplej niż zawsze. Niewiele pamiętam z czwartej kwarty. Mieliśmy energię od kibiców z hali i to nas niosło na początku. To bitwa. W siódmym meczu wygra ten, kto bardziej będzie chciał - podkreślił bohater gospodarzy.

- Co za mecz. Super walka z obydwu stron. Graliśmy „falami”, tak jak Zastal. Graliśmy dobrze, ale nie udało się. Musimy zobaczyć na wideo, co poszło nie tak. Będziemy gotowi na spotkanie numer siedem. Już tam byliśmy - powiedział Silins.

- Szalony rzut. Taka jest koszykówka. To super dla fanów. Na początku nie byliśmy gotowi na taką fizyczną grę, atmosferę. Szkoda, że nie sprawdzono, czy rzut oddany był w czasie. Trudno, musimy być mocni, gotowi do walki. Nie możemy płakać - stwierdził Rannula.

Dlaczego mecz miał zmienny przebieg?

Szkoleniowiec gospodarzy Arkadiusz Miłoszewski był wyraźnie oszołomiony gorącą atmosferą oraz niezwykłymi okolicznościami wygranej swojej ekipy. Drużyna z Zielonej Góry rozpoczęła spotkanie niezwykle dynamicznie, zyskując wyraźną, szesnastopunktową przewagę nad rywalami przy znakomitym wyniku 33:17. Koszykarze zaprezentowali fantastyczną obronę w pierwszej połowie i systematycznie wyprowadzali szybkie kontrataki. Główny trener zwycięzców zaznaczył, że bezbłędna postawa w pierwszych dwóch kwartach i skuteczne przejmowanie bezpańskich piłek całkowicie ustawiły początek meczu.

Niestety dla zielonogórzan ten wspaniały rytm uległ nagłemu zachwianiu w kolejnych fragmentach zaciętego starcia. Stołeczni koszykarze bardzo konsekwentnie zmniejszali powiększający się dystans i niemal odrobili całą stratę punktową. O rezultacie meczu zadecydowała w pełni niesamowita nerwówka, z której zespół z województwa lubuskiego wyszedł zwycięsko w ostatnich sekundach. Zastal dzielnie przetrwał chwilowy kryzys i teraz z optymizmem uda się na decydujący mecz do Warszawy, aby walczyć o puchar.