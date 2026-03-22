Ekstraklasa koszykarzy. Twarde Pierniki zaskakują Anwil Włocławek w derbach regionu?

Twarde Pierniki zaskoczyły Anwil Włocławek

Mecz Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Anwilem Włocławek a Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń zakończył się zwycięstwem gości wynikiem 98:87. Spotkanie, które miało miejsce we Włocławku, przyniosło niespodziewany rezultat, biorąc pod uwagę dotychczasową formę obu zespołów w sezonie. Już pierwsza kwarta wskazywała na dominację zespołu z Torunia, który zakończył ją z przewagą 10 punktów (33:23).

Druga kwarta utrzymała stabilność przewagi Arrivy, kończąc się remisem 20:20 i łącznym wynikiem 53:43 na korzyść torunian do przerwy. Anwil Włocławek podjął próbę odrobienia strat w trzeciej części meczu, redukując deficyt o osiem punktów, co zakończyło się wynikiem 24:16 dla gospodarzy w tej kwarcie. Jednakże w ostatniej odsłonie spotkania Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń ponownie zagrała skuteczniej, wygrywając 29:20 i przypieczętowując swoje zwycięstwo.

Kto zdobył najwięcej punktów w meczu Ekstraklasy koszykarzy?

Wśród zwycięskiej drużyny, Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń, wyróżnili się Isaiah Cousins i Aljaz Kunc. Cousins był liderem punktowym spotkania, zdobywając imponujące 30 oczek, co znacząco przyczyniło się do końcowego triumfu. Kunc również zaprezentował się wyśmienicie, dokładając 28 punktów do dorobku zespołu, podkreślając ofensywną siłę torunian.

Pozostali kluczowi zawodnicy Arrivy to Aleksandar Langović z 14 punktami oraz Damian Kulig, który dołożył 11 punktów. Po stronie Anwilu Włocławek najlepszym strzelcem był Michał Michalak z 19 punktami. Tyler Wahl zanotował 16 punktów, a Elvar Fridriksson 13, co stanowiło solidny wkład w ofensywę gospodarzy, jednak okazało się niewystarczające do odniesienia zwycięstwa w tym zaciętym meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.