Ekstraklasa koszykarzy. Górnik Wałbrzych odwraca losy meczu w starciu z Arką Gdynia

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-22 20:21

W emocjonującym spotkaniu Ekstraklasy koszykarzy, Górnik Zamek Książ Wałbrzych stoczył zaciętą walkę z AMW Arką Gdynia. Mecz, pełen zwrotów akcji i wysokich zdobyczy punktowych, dostarczył kibicom niezapomnianych wrażeń. Czy wałbrzyszanie zdołali odwrócić losy spotkania, pomimo wyraźnej przewagi rywali przez większość czasu?

Niespodziewany zwrot akcji w Wałbrzychu

Mecz Ekstraklasy koszykarzy pomiędzy Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych a AMW Arką Gdynia zakończył się wynikiem 103:97 dla gospodarzy. Spotkanie to charakteryzowało się niezwykłą dynamiką, a przez większość czasu dominowali zawodnicy z Gdyni. Pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem Arki 25:19, a druga również padła ich łupem z wynikiem 24:20.

W połowie meczu AMW Arka Gdynia utrzymywała wyraźną przewagę nad Górnikiem, co sugerowało potencjalne zwycięstwo. Również trzecia kwarta, z wynikiem 26:25 dla gości, potwierdzała ich stabilną pozycję na boisku. Nikt nie spodziewał się, że ostatnie dziesięć minut przyniesie tak dramatyczną zmianę.

Kto poprowadził Górnika do zwycięstwa?

Kluczową rolę w odwróceniu losów meczu odegrał Lovell Cabbil Jr. z Górnika Wałbrzych, który zdobył aż 40 punktów. Jego wyjątkowa skuteczność w ostatniej kwarcie była decydująca. Wspierał go Avery Anderson III, dodając 23 punkty do dorobku zespołu. Tauras Jogela przyczynił się do sukcesu, zdobywając 12 punktów, a Dariusz Wyka dołożył 10 oczek.

Po stronie AMW Arki Gdynia wyróżniał się Jarosław Zyskowski, zdobywca 20 punktów, oraz Kamil Łączyński z 18 punktami. Mimo ich imponujących indywidualnych występów, zespół z Gdyni nie zdołał utrzymać prowadzenia w decydującej fazie meczu. Punkty dla Arki zdobyli również Milan Barbitch (14), Kresimir Ljubicić (13) oraz Einaras Tubutis (11).

