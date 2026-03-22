Ekstraklasa koszykarek. Enea AZS Politechnika Poznań triumfuje. Czy Zagłębie Sosnowiec ma jeszcze szanse?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-22 20:20

Drugi mecz ćwierćfinałowy Ekstraklasy koszykarek przyniósł dominujące zwycięstwo Enei AZS Politechnika Poznań nad MB Zagłębiem Sosnowiec. Poznanianki zdecydowanie pokonały rywalki wynikiem 82:49, powiększając swoje prowadzenie w serii play off do trzech zwycięstw na 2-0. Teraz drużyna z Sosnowca stoi przed niezwykle trudnym wyzwaniem, aby odwrócić losy rywalizacji i pozostać w walce o półfinał.

Ekstraklasa koszykarek. E.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka do koszykówki unosi się w powietrzu, uchwycona w górnej części kadru, z widocznym logo "Wilson" na jej pomarańczowo-białej powierzchni. Poniżej, prawy przedramię z otwartą dłonią jest wyciągnięte do góry, próbując dosięgnąć piłki. Tło jest ciemne, rozświetlone przez rząd jaskrawych, białych świateł rozmieszczonych po lewej stronie kadru, oraz rozmyte elementy konstrukcji dachowej widoczne w górnej, prawej części obrazu.

Dominacja Enei AZS Politechnika Poznań w play off

Drugie starcie ćwierćfinałowe w ramach Ekstraklasy koszykarek kobiet potwierdziło świetną formę Enei AZS Politechnika Poznań, która pewnie pokonała MB Zagłębie Sosnowiec. Poznanki zwyciężyły rezultatem 82:49, co przełożyło się na znaczące prowadzenie 2-0 w serii play off. Taki stan rywalizacji, rozgrywanej do trzech zwycięstw, stawia poznańską drużynę w bardzo korzystnej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami.

W szeregach Enei AZS Politechnika Poznań na uwagę zasługuje doskonała postawa Jessica Carter, która zdobyła 18 punktów. Znaczący wkład w zwycięstwo miały również Dominika Puzio z 12 oczkami oraz Hannah Hank, która dorzuciła 10 punktów. Silny występ kluczowych zawodniczek zapewnił drużynie przewagę na parkiecie i możliwość kontrolowania przebiegu spotkania od samego początku.

Czy MB Zagłębie Sosnowiec odwróci losy rywalizacji?

Dla MB Zagłębia Sosnowiec ten mecz okazał się bardzo wymagający, a najskuteczniejszą zawodniczką w ich barwach była Eve Wembanyama, zdobywczyni 11 punktów. Wspierały ją Aleksandra Kuczyńska z 8 punktami oraz Martyna Pyka, która zanotowała 7 oczek. Mimo starań, drużyna z Sosnowca nie była w stanie przeciwstawić się skuteczności rywalek, co doprowadziło do dotkliwej porażki.

Trzecie spotkanie w serii ćwierćfinałowej odbędzie się w środę, a jego gospodarzem będzie MB Zagłębie Sosnowiec. Będzie to kluczowa szansa dla sosnowiczanek na odzyskanie nadziei i zmniejszenie dystansu w play offach, choć czeka je niezwykle trudne zadanie. Enea AZS Politechnika Poznań będzie miała okazję przypieczętować swój awans do kolejnej rundy już na wyjeździe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.