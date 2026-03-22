Ekstraklasa koszykarek. Enea AZS Politechnika Poznań triumfuje. Czy Zagłębie Sosnowiec ma jeszcze szanse?

Dominacja Enei AZS Politechnika Poznań w play off

Drugie starcie ćwierćfinałowe w ramach Ekstraklasy koszykarek kobiet potwierdziło świetną formę Enei AZS Politechnika Poznań, która pewnie pokonała MB Zagłębie Sosnowiec. Poznanki zwyciężyły rezultatem 82:49, co przełożyło się na znaczące prowadzenie 2-0 w serii play off. Taki stan rywalizacji, rozgrywanej do trzech zwycięstw, stawia poznańską drużynę w bardzo korzystnej sytuacji przed kolejnymi spotkaniami.

W szeregach Enei AZS Politechnika Poznań na uwagę zasługuje doskonała postawa Jessica Carter, która zdobyła 18 punktów. Znaczący wkład w zwycięstwo miały również Dominika Puzio z 12 oczkami oraz Hannah Hank, która dorzuciła 10 punktów. Silny występ kluczowych zawodniczek zapewnił drużynie przewagę na parkiecie i możliwość kontrolowania przebiegu spotkania od samego początku.

Czy MB Zagłębie Sosnowiec odwróci losy rywalizacji?

Dla MB Zagłębia Sosnowiec ten mecz okazał się bardzo wymagający, a najskuteczniejszą zawodniczką w ich barwach była Eve Wembanyama, zdobywczyni 11 punktów. Wspierały ją Aleksandra Kuczyńska z 8 punktami oraz Martyna Pyka, która zanotowała 7 oczek. Mimo starań, drużyna z Sosnowca nie była w stanie przeciwstawić się skuteczności rywalek, co doprowadziło do dotkliwej porażki.

Trzecie spotkanie w serii ćwierćfinałowej odbędzie się w środę, a jego gospodarzem będzie MB Zagłębie Sosnowiec. Będzie to kluczowa szansa dla sosnowiczanek na odzyskanie nadziei i zmniejszenie dystansu w play offach, choć czeka je niezwykle trudne zadanie. Enea AZS Politechnika Poznań będzie miała okazję przypieczętować swój awans do kolejnej rundy już na wyjeździe.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.