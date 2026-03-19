DevelopRes Rzeszów pokonuje Eczacibasi Stambuł

W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzyń, DevelopRes Rzeszów zmierzył się z tureckim zespołem Eczacibasi Dynavit Stambuł. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem polskiej drużyny 3:2 (17:25, 17:25, 25:23, 25:15, 15:12), jednak to Eczacibasi awansowało do Final Four dzięki wygranej w pierwszym meczu 3:1.

Pierwsze dwa sety pod kontrolą Eczacibasi

Początek meczu należał do zawodniczek z Stambułu, które szybko zdominowały boisko. Pierwsze dwa sety zakończyły się ich pewnym zwycięstwem, co zapewniło im awans już po niespełna 50 minutach gry. Przewaga tureckiego zespołu była zauważalna, a zawodniczki DevelopResu miały trudności z kończeniem ataków, co skutkowało niską skutecznością na poziomie 33%. Eczacibasi wykorzystało swoje doświadczenie, by zyskać kontrolę nad meczem, co było widoczne w ich pewnej grze.

Odwrót DevelopResu i walka do końca

Pomimo niekorzystnego początku, rzeszowianki nie poddały się. W trzecim secie trenerka Jelena Blagojević wprowadziła zmiany w składzie, co przyniosło pozytywne efekty. Oliwia Sieradzka zdobyła 11 punktów i miała 63-procentową skuteczność ataku, co pozwoliło DevelopResowi wygrać trzeci set. Kolejne partie również należały do polskiego zespołu, który wykazał się determinacją i doprowadził do tie-breaka. W decydującym secie DevelopRes szybko objął prowadzenie 6:1 i mimo prób pościgu ze strony rywalek, zdołał utrzymać przewagę do końca.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Najwięcej punktów dla DevelopResu zdobyły Oliwia Sieradzka (23), Julita Piasecka (13) i Nathalie Lemmens (9). W drużynie Eczacibasi najskuteczniejsza była Dana Rettke z 11 punktami, a Magdalena Stysiak i Kathryn Boden zdobyły po 10 punktów. DevelopRes pokazał, że potrafi walczyć do końca, a ich zaangażowanie przyniosło im zasłużone zwycięstwo w tym meczu.

Eczacibasi w Lidze Mistrzyń

Dla DevelopResu Rzeszów był to już siódmy występ w Lidze Mistrzyń, a po raz czwarty udało im się dotrzeć do ćwierćfinałów. Eczacibasi Dynavit Stambuł zmierzy się w półfinale z wygranym z pary Fenerbahce Medicana Stambuł - Savino del Bene Scandicci, gdzie włoski zespół wygrał pierwszy mecz 3:0. Eczacibasi ma nadzieję na dalsze sukcesy w rozgrywkach, a ich dotychczasowa forma daje im solidne podstawy do optymizmu.

Źródło PAP.