Dawid Szwarga traci posadę w Arce Gdynia. Klub ogłosił rozstanie z trenerem

Krótka przygoda z Ekstraklasą

Po serii rozczarowujących wyników w rozgrywkach Ekstraklasy zarząd Arki Gdynia podjął decyzję o rozstaniu z Dawidem Szwargą. Jest to już siódma roszada na ławce trenerskiej w obecnym sezonie ligowym. Choć szkoleniowiec poprowadził gdyński zespół do awansu, na najwyższym szczeblu drużyna wywalczyła zaledwie 30 punktów w 26 spotkaniach, co skutkuje miejscem w strefie spadkowej. Obie strony doszły do porozumienia, uznając zakończenie współpracy za najbardziej optymalne wyjście.

Dariusz Szwarga objął stery w Arce 9 grudnia 2024 roku, zastępując Tomasza Grzegorczyka. Jego największym sukcesem było wprowadzenie ekipy do PKO BP Ekstraklasy. Rzeczywistość w najwyższej klasie rozgrywkowej okazała się jednak brutalna – w 26 starciach zespół uzbierał zaledwie 30 oczek, zajmując obecnie szesnaste, zagrożone spadkiem miejsce. Prawdziwą zmorą żółto-niebieskich są spotkania wyjazdowe. W trzynastu meczach poza domem zanotowali tylko jedno zwycięstwo i jeden remis, ponosząc aż jedenaście porażek przy fatalnym stosunku bramek 6-30. Co ciekawe, ten jedyny wyjazdowy triumf miał miejsce 9 marca w Płocku (3:0 z Wisłą), kiedy to... Szwarga nie mógł prowadzić drużyny z ławki z powodu pauzy za kartki. Ostatni wyjazd przyniósł bolesny powrót do rzeczywistości i porażkę 0:3 z Koroną w Kielcach.

Kluczowe rozmowy i potencjalny następca

Jak przekazał sam klub, w środę doszło do rutynowego spotkania szkoleniowca z władzami gdyńskiego zespołu. W rozmowach uczestniczyli członkowie zarządu, główny akcjonariusz Marcin Gruchała oraz dyrektor sportowy Veljko Nikitović. Głównym tematem była analiza ostatniego występu oraz ogólnej kondycji zespołu.

„Podczas długiej i szczerej rozmowy omówiono zarówno kwestie sportowe, jak i inne okoliczności mające wpływ na bieżące funkcjonowanie drużyny, w tym kwestie rodzinne samego trenera. Wspólnie przeanalizowano aktualną sytuację klubu oraz możliwe działania, które mogłyby przyczynić się do jej poprawy” – przekazano w komunikacie. "Tym samym misja trenera Dawida Szwargi w Arce Gdynia dobiegła dzisiaj końca. Najbliższe treningi pierwszego zespołu poprowadzi asystent trenera Tomasz Włodarek" – dodano.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że nowym sternikiem Arki może zostać Dawid Kroczek, który aktualnie pełni funkcję w sztabie szkoleniowym Rakowa Częstochowa.

Gdynianie są już siódmym zespołem Ekstraklasy, który w tym sezonie zdecydował się na roszadę na stanowisku pierwszego trenera. Wcześniej podobne decyzje zapadały w gabinetach Rakowa, Piasta Gliwice, Pogoni Szczecin, Radomiaka Radom, warszawskiej Legii oraz Widzewa Łódź. Ekipa z Łodzi przoduje w tym zestawieniu – zatrudniony 5 marca Aleksandar Vuković to już czwarty opiekun tej drużyny w bieżących rozgrywkach.