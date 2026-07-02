Wimbledon. Katarzyna Piter w drugiej rundzie debla po trudnym meczu

Trzysetowy bój i zwycięstwo w pierwszej rundzie

Katarzyna Piter i czeska zawodniczka Anna Siskova w czwartek zapewniły sobie miejsce w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju Wimbledon w grze podwójnej. Mecz przeciwko Brytyjkom zakończył się wynikiem 6:4, 6:7 (10-12), 6:3. Spotkanie było niezwykle wyrównane, zwłaszcza w drugim secie, który zakończył się długim tie-breakiem wygranym przez rywalki, jednak w decydującej partii polsko-czeski debel przejął inicjatywę i ostatecznie triumfował.

W drugiej rundzie Katarzyna Piter i Anna Siskova zmierzą się z czeskim duetem, w którego skład wchodzą Jesika Maleckova i Miriam Skoch. Czeszki sprawiły niespodziankę, pokonując rozstawione z numerem 12. Słowaczkę Terezę Mihalikovą i Brytyjkę Olivię Nicholls 6:2, 7:6 (7-3). Będzie to kolejny wymagający sprawdzian dla polskiej tenisistki na londyńskich kortach.

Jak spisała się Magda Linette?

Tego samego dnia z rywalizacją w deblu pożegnała się Magda Linette, która grała w parze z amerykańską tenisistką Ivą Jovic. Polsko-amerykański debel uległ Belgijce Magali Kempen i Rosjance Aleksandrze Panowej w trzech setach 7:6 (7-0), 1:6, 5:7. Mimo znakomitego pierwszego seta wygranego w tie-breaku bez straty punktu, kolejne partie należały do przeciwniczek.

To nie był udany turniej dla Magdy Linette, która wcześniej odpadła również w pierwszej rundzie gry pojedynczej. Zawodniczka z Poznania przegrała z rozstawioną z numerem piątym Rosjanką Mirrą Andriejewą 5:7, 4:6. Tym samym Katarzyna Piter pozostała główną nadzieją polskich kibiców w kobiecym deblu na Wimbledonie.