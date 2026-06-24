Chorwacja wygrywa z Panamą na MŚ 2026. Zlatko Dalić zaniepokojony formą piłkarzy

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-24 6:18

Chorwacja pokonała Panamę 1:0 i utrzymała szanse na awans do fazy pucharowej na MŚ 2026. Trener Zlatko Dalić uważa, że drużyna musi lepiej znosić presję, jeśli chce osiągnąć sukces na turnieju.

Mecz piłki nożnej, gdzie dwóch zawodników walczy o piłkę na zielonej murawie stadionu. Stopa jednego piłkarza uderza w futbolówkę, podnosząc z trawy drobne kawałki ziemi. Więcej o wygranej Chorwacji z Panamą na MŚ 2026 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Noga piłkarza uderzająca w piłkę na boisku. W górę wylatuje wyrwana kępka trawy.

Jak Chorwacja zagrała z Panamą

Podczas spotkania Panama długo i skutecznie odpierała ataki Chorwacji. Co więcej, rywale sami mieli okazję na zdobycie pierwszej bramki. Zlatko Dalić w przerwie meczu ostro zareagował na postawę swoich piłkarzy na boisku.

W drugiej połowie udało się strzelić zwycięskiego gola. Dzięki wygranej Chorwaci zachowali szanse na udział w fazie pucharowej mistrzostw świata. Trener zaznaczył, że presja wyniku wyraźnie odbiła się na postawie zespołu.

- Byli pod ogromną presją. Nie udawało nam się przełamać rywali i dlatego byłem trochę zły i zareagowałem - przyznał.

- Nie spodziewałem się, że to będzie tak trudny mecz. Nie zareagowaliśmy najlepiej i być może wynikało to z presji, ponieważ naprawdę potrzebowaliśmy tych trzech punktów, aby liczyć się w walce o awans. Szczerze mówiąc, nie jestem zadowolony z gry, szczególnie z pierwszej połowy – dodał Dalic.

Co powiedział trener Panamy po meczu

Mimo porażki szkoleniowiec Panamy, Duńczyk Thomas Christiansen, pochwalił swoją drużynę. Jego podopieczni po tym spotkaniu stracili już matematyczne szanse na wyjście z grupy. Trener docenił jednak odwagę w starciu z utytułowanym przeciwnikiem.

Szkoleniowiec liczy, że dobry występ na wielkim turnieju pomoże zawodnikom w karierze. Uważa, że piłkarze Panamy zaprezentowali umiejętności, które mogą otworzyć im drogę do mocniejszych klubów. Spotkanie z Chorwacją było dla nich ważnym sprawdzianem na arenie międzynarodowej.

- Powinniśmy im pogratulować i być dumni z tego, jak Panama zagrała przeciwko światowej potędze, takiej jak Chorwacja. Jestem pewien, że ludzie zdali sobie sprawę, że Panama ma świetnych zawodników i mam nadzieję, że otworzą się przed nimi drzwi do gry w lepszych ligach i lepszych drużynach – podkreślił.