Chorwacja wygrywa z Panamą na MŚ 2026. Zlatko Dalić zaniepokojony formą piłkarzy

Jak Chorwacja zagrała z Panamą

Podczas spotkania Panama długo i skutecznie odpierała ataki Chorwacji. Co więcej, rywale sami mieli okazję na zdobycie pierwszej bramki. Zlatko Dalić w przerwie meczu ostro zareagował na postawę swoich piłkarzy na boisku.

W drugiej połowie udało się strzelić zwycięskiego gola. Dzięki wygranej Chorwaci zachowali szanse na udział w fazie pucharowej mistrzostw świata. Trener zaznaczył, że presja wyniku wyraźnie odbiła się na postawie zespołu.

- Byli pod ogromną presją. Nie udawało nam się przełamać rywali i dlatego byłem trochę zły i zareagowałem - przyznał.

- Nie spodziewałem się, że to będzie tak trudny mecz. Nie zareagowaliśmy najlepiej i być może wynikało to z presji, ponieważ naprawdę potrzebowaliśmy tych trzech punktów, aby liczyć się w walce o awans. Szczerze mówiąc, nie jestem zadowolony z gry, szczególnie z pierwszej połowy – dodał Dalic.

Co powiedział trener Panamy po meczu

Mimo porażki szkoleniowiec Panamy, Duńczyk Thomas Christiansen, pochwalił swoją drużynę. Jego podopieczni po tym spotkaniu stracili już matematyczne szanse na wyjście z grupy. Trener docenił jednak odwagę w starciu z utytułowanym przeciwnikiem.

Szkoleniowiec liczy, że dobry występ na wielkim turnieju pomoże zawodnikom w karierze. Uważa, że piłkarze Panamy zaprezentowali umiejętności, które mogą otworzyć im drogę do mocniejszych klubów. Spotkanie z Chorwacją było dla nich ważnym sprawdzianem na arenie międzynarodowej.