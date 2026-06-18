Challenger Enea Poznań Open pod znakiem debla. Kto zagra o wielki finał?

Zacięty bój o półfinał poznańskiego turnieju

Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski pokonali szwajcarsko-japoński duet w ćwierćfinale zawodów Challenger Enea Poznań Open z pulą nagród 160 tysięcy euro. Rywalami biało-czerwonych byli Luca Castelnuovo oraz Akira Satntillan. Mecz trwał ponad dwie godziny i przyniósł kibicom na trybunach wiele sportowych emocji. Polscy tenisiści wygrali to bardzo wyrównane spotkanie wynikiem 7:6 (7-5), 6:7 (6-8), 10-5. Ostateczne starcie wymagało rozegrania niezwykle napiętego supertiebreaka, co pokazało ogromną determinację zawodników z obu stron.

Reprezentanci Polski mogli zakończyć ten zacięty pojedynek znacznie wcześniej, bez konieczności rozgrywania dodatkowej partii w postaci supertiebreaka. W tie-breaku drugiego seta mieli bowiem do dyspozycji aż trzy piłki meczowe. Castelnuovo i Satntillan zdołali jednak wyrównać stan rywalizacji na 6:6, a następnie zdobyli dwa kluczowe punkty. W decydującej odsłonie meczu Drzewiecki i Matuszewski szybko wypracowali prowadzenie 7-1, by triumfować ostatecznie 10-5. Dzięki temu zwycięstwu polski debel zapewnił sobie zasłużone miejsce w najlepszej czwórce poznańskiej imprezy.

Jak poradzili sobie pozostali Polacy?

Do półfinału deblowych zmagań w stolicy Wielkopolski awansował również Szymon Walków, któremu na korcie pomaga Hiszpan Sergio Martos Gornes. Ten polsko-hiszpański duet wygrał pewnie z polską parą, w której skład weszli Maks Kaśnikowski oraz Tomasz Berkieta, eliminując ich po dwóch szybkich setach zakończonych wynikiem 6:3, 6:2. Niestety, z turniejem musieli pożegnać się Jan Sadzik i Aleksander Błuś. Polska para uległa Alexandrowi Donskiemu z Bułgarii oraz Czechowi Andrew Paulsonowi w stosunku 2:6, 1:6. Tym samym zagraniczny duet zagwarantował sobie grę w kolejnym etapie tych prestiżowych rozgrywek.

W turnieju singlowym fani nie mają już niestety powodów do radości, ponieważ wszyscy krajowi tenisiści zostali już wyeliminowani. Alan Ważny, Daniel Michalski oraz Tomasz Berkieta zakończyli swój udział na etapie pierwszej rundy turnieju. Maks Kaśnikowski zdołał dotrzeć jedynie do drugiej rundy, gdzie ostatecznie musiał uznać sportową wyższość swojego przeciwnika. Warto odnotować, że z poznańską imprezą pożegnał się również rozstawiony z numerem drugim Brytyjczyk Jan Choinski. Tenisista mający polskie korzenie przegrał starcie z brazylijskim rywalem Gustavo Heide 6:7 (5-7), 6:3, 4:6.