Brazylijczyk Pinheiro Braathen z historycznym złotem w slalomie gigancie. Co zmieniło jego sportową przyszłość?

Droga Pinheiro Braathena do olimpijskiego złota

25-letni Lucas Pinheiro Braathen przez większość swojej kariery reprezentował Norwegię. W 2023 roku podjął decyzję o zakończeniu sportu z powodu **konfliktu z macierzystą federacją** dotyczącego praw do wizerunku. Zaledwie rok później, w 2024 roku, wznowił karierę, tym razem już pod brazylijską flagą, co było możliwe dzięki pochodzeniu jego matki.

W listopadzie 2025 roku odniósł historyczne zwycięstwo w slalomie w fińskim Levi, stając się pierwszym zawodnikiem z Brazylii, który **triumfował w zawodach Pucharu Świata**. Łącznie w karierze Pinheiro Braathen wygrał sześć zawodów PŚ w slalomie i slalomie gigancie, a w sezonie 2022/23 zdobył Małą Kryształową Kulę w klasyfikacji slalomu. Mimo tych sukcesów, wcześniej nie zdobył medalu na igrzyskach ani mistrzostwach świata.

Jak Pinheiro Braathen pokonał Marco Odermatta?

Lucas Pinheiro Braathen już po pierwszym przejeździe zdecydowanie objął prowadzenie w slalomie gigancie. Uzyskał **przewagę 0,95 sekundy** nad faworytem zawodów, Szwajcarem Marco Odermattem. Warunki na stoku w Bormio były wymagające, co potęgowało emocje przed decydującym drugim przejazdem.

W drugim przejeździe Marco Odermatt zagrał va banque, prezentując bardzo dobrą jazdę. Mimo to, nie zdołał dogonić Brazylijczyka, przegrywając z nim ostatecznie **o 0,58 sekundy**. Brązowy medal w tych trudnych warunkach, z gęsto padającym śniegiem, zdobył inny Szwajcar, Loic Meillard, ze stratą 1,17 sekundy do zwycięzcy.

Marco Odermatt: faworyt bez złota

Zdecydowanym faworytem olimpijskiego giganta był 28-letni Marco Odermatt, który już w 2022 roku zdobył złoto igrzysk w Pekinie. Był również **najlepszym zawodnikiem w tej konkurencji** w czterech poprzednich sezonach Pucharu Świata. Eksperci i kibice spodziewali się, że w Bormio powtórzy swoje triumfy, prognozując nawet cztery złote medale.

W Bormio Odermatt nie spełnił wszystkich prognoz dotyczących złotych medali, jednak jego występ był nadal imponujący. Szwajcar zdobył łącznie **trzy medale olimpijskie**: srebrne w slalomie gigancie i kombinacji drużynowej oraz brązowy w supergigancie. Mimo braku złota w gigancie, jego dorobek medalowy jest znaczący.

Czy Polacy startowali w Bormio?

W sobotnich zmaganiach w slalomie gigancie mężczyzn Polacy nie brali udziału. Uwagę polskich kibiców w Bormio przyciągnie jednak niedzielny slalom gigant kobiet, w którym **o medal będzie walczyła Maryna Gąsienica-Daniel**. Jest to kluczowy występ dla polskiego narciarstwa alpejskiego na tych igrzyskach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.