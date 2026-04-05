Boskie święta Igi Świątek na Majorce! Lody z siostrą i treningi z Nadalem [ZDJĘCIA]

Iga Świątek trenuje na Majorce pod czujnym okiem Rafaela Nadala

Iga Świątek spędza okres Wielkanocy na Majorce, gdzie sprawnie łączy relaks w gronie rodziny z wymagającymi treningami na korcie. Przebywając w słynnej Akademii Rafaela Nadala, mistrzyni Wimbledonu odbywa sesje przygotowawcze pod nadzorem nowego szkoleniowca, Francisco Roiga. Na terenie hiszpańskiego kompleksu powitał ją osobiście sam "Król Mączki" Rafael Nadal, który aktywnie zaangażował się w zajęcia, przyjmując rolę doświadczonego instruktora. Legendarny zawodnik udzielał polskiej tenisistce szczegółowych rad dotyczących optymalnego ustawiania się i właściwej techniki uderzeń. Dla Igi Świątek, która od dawna uważa 22-krotnego mistrza turniejów wielkoszlemowych za swojego idola, była to bezcenna lekcja. Zawodniczka z ogromnym skupieniem chłonęła wskazówki i posłusznie wykonywała polecenia swojego mistrza. Fani mogą śledzić na publikowanych kadrach, jak ich ulubienica dzieli czas między sportowy wysiłek z legendą a świąteczny odpoczynek.

Ojciec i siostra wspierają polską mistrzynię w Manacor

Z okazji świąt do kompleksu w Manacor przylecieli najbliżsi polskiej zawodniczki. Na Majorce pojawił się ojciec tenisistki, Tomasz Świątek, a także jej starsza siostra Agata. Do polskiej mistrzyni dołączył na miejscu również Maciej Ryszczuk, który odpowiada za jej przygotowanie fizyczne. Szkoleniowiec ten aktywnie pomaga byłej liderce światowego zestawienia w intensywnych treningach przed zbliżającą się wymagającą serią turniejów rozgrywanych na kortach ziemnych.

Hiszpańskie przysmaki i wielkanocny wypoczynek Igi Świątek

W wielkanocną niedzielę tenisistka udostępniła fanom na Instagramie serię prywatnych fotografii. Na zdjęciach widać, jak zawodniczka wspólnie ze swoją siostrą delektuje się lodami oraz aktywnie spędza czas z rodziną podczas gry w padla. Gwiazda kortów zamieściła również w sieci malownicze ujęcia prezentujące typowe krajobrazy Majorki i charakterystyczne przysmaki kuchni hiszpańskiej.

"Życie na wyspie to coś, do czego zdecydowanie mogłabym się przyzwyczaić" - napisała Iga Świątek.

Polska zawodniczka powróci do oficjalnej rywalizacji w połowie kwietnia, kiedy to zaprezentuje się w turnieju w niemieckim Stuttgarcie. Internauci mają okazję przejrzeć pełną galerię fotografii z wyspy, pokazującą zarówno wielkanocne chwile z rodziną, jak i wymagające treningi u boku Rafy Nadala.

