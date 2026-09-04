Bayersystem GKM Grudziądz deklasuje Włókniarz w play down. Pewne utrzymanie gospodarzy

GKM zdominował rewanżowe spotkanie

W rewanżowym starciu fazy play down Ekstraligi żużlowej, Bayersystem GKM Grudziądz na własnym torze pokonał Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 56:34. Wynik ten pieczętuje utrzymanie gospodarzy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Pierwsze spotkanie w Częstochowie GKM wygrał 53:37, co stawiało ich w roli zdecydowanego faworyta przed piątkowym rewanżem.

Mecz rozpoczął się z ponad 100-minutowym opóźnieniem z powodu opadów deszczu. Zawody planowo miały ruszyć o 18:00, ale prognozy wymusiły przesunięcie na 19:00, kiedy to nad stadionem w Grudziądzu zaczął padać deszcz. Na szczęście opady szybko ustały, a po usunięciu plandeki z toru sędzia Bartosz Ignaszewski zezwolił na start.

Kto zdobył najwięcej punktów dla gospodarzy?

Grudziądzanie od samego początku kontrolowali przebieg zawodów. Już po dziewiątym wyścigu, przy stanie 38:16 (w dwumeczu 91:53), GKM był pewny zwycięstwa i utrzymania w lidze. Wśród gospodarzy najskuteczniejszy okazał się Kevin Małkiewicz, zdobywca 13 punktów. Dobre zawody odjechali również Michael Jepsen Jensen oraz Beau Bailey (najlepszy czas dnia: 65,34 s), obaj inkasując po 10 punktów.

Z kolei w drużynie Włókniarza honoru bronili Jakub Miśkowiak i Jaimon Lidsey, którzy zapisali na swoich kontach po 12 punktów. Goście dopiero w końcówce spotkania zdołali odnieść biegowe zwycięstwa. W 14. wyścigu, po groźnie wyglądającym, ale na szczęście niegroźnym upadku, triumfował Wadim Tarasienko z GKM-u. Piątkowe zwycięstwo zapewniło drużynie z Pomorza piąte miejsce na koniec sezonu, podczas gdy Włókniarz stoczy bój o lokaty 7-8.