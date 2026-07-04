Argentyna walczy z RZP o awans. Wynik zaskoczył kibiców na MŚ 2026

Remis po pierwszych 90 minutach meczu

Obrońcy tytułu mistrzowskiego zmagają się z niespodziewanym oporem rywali w 1/16 finału turnieju w USA. Reprezentacja Argentyny remisuje 1:1 z Republiką Zielonego Przylądka po regulaminowym czasie gry. Spotkanie odbywa się na stadionie położonym na przedmieściach Miami, gdzie na trybunach zgromadziło się aż 64 478 widzów.

Pierwszą bramkę w tym niezwykle emocjonującym starciu zdobył niezawodny Lionel Messi. Argentyński kapitan trafił do siatki w 29. minucie spotkania, dając swojej drużynie prowadzenie do przerwy. Zespół z Afryki nie złożył jednak broni i cierpliwie czekał na swoją szansę w drugiej połowie meczu.

Kto strzelił gola wyrównującego?

W 59. minucie kibice zgromadzeni na trybunach byli świadkami nieoczekiwanego zwrotu akcji. Gola na wagę remisu dla RZP strzelił Deroy Duarte, czym wprawił w euforię afrykańskich fanów. Sędzią tego zaciętego pojedynku jest Drew Fischer z Kanady, który do tej pory pokazał jedną żółtą kartkę.

Ukarany zawodnikiem został Kevin Pina z Republiki Zielonego Przylądka. Obie drużyny przygotowują się teraz do decydującej dogrywki, która ma wyłonić uczestnika 1/8 finału mistrzostw świata. Wynik ten jest jednym z największych zaskoczeń na wczesnym etapie fazy pucharowej turnieju.