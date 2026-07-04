Argentyna pokonała Republikę Zielonego Przylądka w 1/16 finału MŚ 2026. Zaskakujący przebieg meczu

Trudna przeprawa obrońców tytułu

Mecz 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Republiką Zielonego Przylądka dostarczył wielu emocji. Spotkanie zostało rozegrane na przedmieściach Miami, a na trybunach zasiadło dokładnie 64 478 widzów. Broniąca tytułu Argentyna pokonała rywali 3:2 po dogrywce, choć w regulaminowym czasie gry padł remis 1:1.

Pierwszą bramkę dla Argentyńczyków strzelił w 29. minucie Lionel Messi, ale w 59. minucie wyrównał Deroy Duarte. Dalsze losy awansu musiały rozstrzygnąć się w dodatkowym czasie gry, gdzie obie drużyny pokazały wielką determinację w walce o awans do kolejnej fazy turnieju.

Kto strzelał w dogrywce?

W dogrywce prowadzenie Argentynie dał w 92. minucie Lisandro Martinez, jednak odpowiedź ze strony Republiki Zielonego Przylądka przyszła w 103. minucie, kiedy to bramkę zdobył Sidny Lopes Cabral. Ostateczny cios w 111. minucie zadał Cristian Romero, ustalając wynik spotkania na 3:2 dla "Albicelestes" po strzale głową.

W trakcie meczu sędzia Drew Fischer z Kanady pokazał dwie żółte kartki. W reprezentacji Argentyny upomniany został Gonzalo Montiel, natomiast w drużynie przeciwnej - Kevin Pina. Kolejnym przeciwnikiem drużyny prowadzonej przez trenera Lionela Scaloniego będzie Egipt, z którym zmierzą się w 1/8 finału turnieju.