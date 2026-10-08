Anna-Maria Żukowska o kibicach Wisły Kraków. Zaskakujące słowa o maczeciarzach

Legia poinformowała, że trybuna przeznaczona dla fanów drużyn przyjezdnych będzie niedostępna aż do końca 2026 roku. Moment podania tej informacji wywołał lawinę komentarzy w przestrzeni medialnej, tym bardziej że komunikat pojawił się w przededniu rywalizacji z krakowską Wisłą.

Full support dla @LegiaWarszawa. Nie potrzebujemy maczeciarzy w Warszawie.— Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) October 8, 2026

Szymon Jadczak, dziennikarz Wirtualnej Polski, opublikował swoje ustalenia w tej sprawie. Do jego wpisu odniosła się posłanka Nowej Lewicy, Anna-Maria Żukowska, która wyraziła jednoznaczne poparcie dla decyzji podjętej przez stołeczny klub.

Pełne poparcie dla Legii Warszawa. Nie potrzebujemy maczeciarzy w Warszawie

Wpis parlamentarzystki spotkał się z żywym odzewem ze strony internautów. Wiele osób krytycznie oceniło użyte przez nią sformułowanie oraz styl, w jakim wypowiedziała się o sympatykach krakowskiego klubu.

Wcześniej stanowisko w tej sprawie zajęła również spółka Ekstraklasa. Wydano oficjalny komunikat, z którego wynika, że służby wyraziły zgodę na zamknięcie sektora gości na stadionie Legii do końca bieżącego roku. W konsekwencji na niedzielnym meczu, który odbędzie się 11 października przy Łazienkowskiej, nie pojawią się kibice z Krakowa.