20-letnia piłkarka zginęła w tragicznym wypadku. Jej auto wbiło się w ciężarówkę

Tragiczny wypadek w tunelu. Zginęła austriacka piłkarka Alexandra Wimmer

20-letnia austriacka zawodniczka Alexandra Wimmer zginęła w potwornym wypadku komunikacyjnym .

. Jej auto uderzyło czołowo w samochód ciężarowy wewnątrz tunelu Mona-Lisa w Linzu.

Dokładne przyczyny tragedii wciąż pozostają niewyjaśnione, a środowisko sportowe pogrążyło się w żałobie po stracie obiecującej piłkarki.

Dramatyczne sceny rozegrały się w tunelu Mona-Lisa, zlokalizowanym na obwodnicy Ebelsberg, która stanowi kluczowy węzeł komunikacyjny we wschodniej części Linzu. Jak podaje portal salzburg24.at, z niewyjaśnionych jeszcze powodów, osobówka kierowana przez młodą sportsmenkę nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do frontalnego zderzenia z pojazdem ciężarowym. Potężna siła uderzenia sprawiła, że samochód przewrócił się i ostatecznie zatrzymał na boku. Niestety, życia 20-letniej piłkarki nie udało się uratować i zmarła ona bezpośrednio na miejscu tragedii.

„Mimo że strażacy wydobyli kobietę z wraku przy użyciu ciężkiego sprzętu, nie udało się jej uratować. Pomimo natychmiastowej reanimacji Alexandra Wimmer zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń” — czytamy na salzburg24.at

W rozbitym aucie znajdowała się jeszcze jedna osoba. Towarzysząca zmarłej 15-letnia pasażerka doznała obrażeń ciała i natychmiast przetransportowano ją do lokalnego szpitala w celu udzielenia pomocy. Z kolei 56-letni mężczyzna, który kierował ciężarówką, nie odniósł w tym zdarzeniu żadnych fizycznych obrażeń.

„Wczoraj przed południem dotarła do nas tragiczna wiadomość, że nasza zawodniczka Alexandra Wimmer zginęła w wypadku samochodowym. Brakuje nam słów i jesteśmy głęboko wstrząśnięci. Byłaś zdecydowanie za młoda i miałaś przed sobą jeszcze tak wiele. Twoje śmiech, Twoja energia i wspomnienia, którymi mogliśmy się z Tobą dzielić, pozostaną z nami na zawsze. Nie byłaś tylko koleżanką z drużyny, ale także bardzo ważną częścią naszego klubu.Trudno wyrazić słowami, jak bardzo będzie nam Ciebie brakować. Nasze myśli są w tych ciężkich chwilach z Twoją rodziną i wszystkimi bliskimi. Spoczywaj w pokoju, Alex Na zawsze w naszych sercach” — napisano w pożegnalnym wpisie Union Kleinmünchen.

Przedwczesne odejście 20-letniej sportsmenki wywołało wstrząs i ogromny smutek w jej rodzinnych okolicach, gdzie stawiała swoje pierwsze kroki w sportowej karierze.

„Jako pasjonatka sportu i wspaniały człowiek Alex na zawsze pozostanie w naszej pamięci” - przekazał SC Raika Golling, klub, w którym Wimmer w wieku 7 lat rozpoczęła swoją przygodę z piłką nożną.