Sport to nie tylko rekordy. Czasem wystarczy po prostu się ruszyć

Rower, bieganie, sportowe wyzwania czy aktywność na świeżym powietrzu - nie zawsze musi oznaczać bicie rekordów. Czasem najważniejsze jest to, żeby wyjść z domu i zrobić coś dla siebie.

A kiedy dzień robi się bardziej aktywny, warto pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu.

Piwniczanka i ESKA stawiają na aktywność bez presji

Właśnie w takim wydaniu sportu spotkają się Radio ESKA i Piwniczanka. Podczas sześciu wydarzeń w całej Polsce będzie można sprawdzić się w różnych sportowych wyzwaniach, posłuchać muzyki i po prostu dobrze spędzić czas. Piwniczanka będzie towarzyszyć uczestnikom tam, gdzie spotykają się sport, emocje, dobra energia i aktywny styl życia.

Nie trzeba być zawodowcem. Nie trzeba przygotowywać się do maratonu. Wystarczy odrobina chęci i otwartość na nowe wyzwania.

Ponad 1700 mg/l składników mineralnych

Piwniczanka to naturalna woda mineralna pochodząca z uzdrowiska w Piwnicznej-Zdroju, z serca Beskidu Sądeckiego i Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Woda zawiera ponad 1700 mg/l składników mineralnych, w tym naturalnie występujące magnez i wapń w proporcji 2:1. To właśnie bogactwo naturalnych minerałów jest podstawą hasła Moc Minerałów.

Piwniczanka wyróżnia się również smakiem, który został doceniony przez Instytut Jakości i Smaku z Brukseli. Dostępna jest w trzech wariantach: niskogazowanej, lekko gazowanej i gazowanej.

Dużo ruchu? Pamiętaj o nawodnieniu

Nie każdy trening musi kończyć się rekordem. Nie każda aktywność musi mieć konkretny cel. Czasem wystarczy ruszyć się z kanapy, spotkać ze znajomymi i spędzić kilka godzin trochę inaczej niż zwykle.

Sport, muzyka, ludzie i Moc Minerałów Piwniczanki - dobre połączenie

Sprawdź, gdzie się widzimy:

29 sierpnia - Łódź, Manufaktura | godz. 11:00–16:00

- Łódź, Manufaktura | godz. 11:00–16:00 30 sierpnia - Olsztyn, Plaża Miejska | godz. 12:00–17:00

- Olsztyn, Plaża Miejska | godz. 12:00–17:00 5 września - Warszawa, Park im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu | godz. 13:00–19:00

- Warszawa, Park im. Stefana Żeromskiego na Żoliborzu | godz. 13:00–19:00 6 września - Płock, Bulwary Wiślane | godz. 11:00–16:00

- Płock, Bulwary Wiślane | godz. 11:00–16:00 12–13 września - Zakopane, Rówień Krupowa | WIELKI FINAŁ | godz. 11:00–16:00

Materiał sponsorowany