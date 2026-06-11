Sephora startuje z nowym programem dla marek z Europy. Zwycięzcy trafią na półki perfumerii

Od dłuższego czasu perfumeria aktywnie promuje wschodzące firmy z Europy, pomagając im zaistnieć na swoich platformach sprzedażowych. Wśród sztandarowych przykładów takich działań znajdują się marki Byoma oraz Glowery. Podstawę strategii sieci stanowi rygorystyczna selekcja asortymentu, która gwarantuje klientom dostęp do najbardziej pożądanych nowości. Wieloletnia praktyka w wyszukiwaniu kosmetycznych talentów bezpośrednio zainspirowała firmę do ufundowania nowej, prestiżowej nagrody.

Triumfator plebiscytu SEPHORA PRIZE otrzyma od sieci unikalny pakiet świadczeń rozłożony na trzy lata, który ma błyskawicznie napędzić jego ekspansję. Zwycięzca może liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie badań i rozwoju (R&D). Organizatorzy gwarantują również specjalistyczny mentoring oraz potężny zastrzyk marketingowy w najważniejszych kanałach dotarcia do klienta.

Nagrodzona firma zadebiutuje ze swoimi produktami na wyłączność w europejskich salonach Sephory. Towarzyszyć temu będzie potężna machina promocyjna w ramach kultowej kampanii „The Next Big Thing”. Dzięki temu wyróżniony brand zdobędzie maksymalną widoczność we wszystkich kanałach, zaczynając od mediów społecznościowych, a kończąc na akcjach stacjonarnych. Taki model działania pozwoli marce zbudować silną więź z europejskimi pasjonatami kosmetyków.

Oprócz głównego triumfatora, organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania nagrody za drugie i trzecie miejsce. Ostateczna decyzja zależy od jakości i liczby nadesłanych zgłoszeń. Te dodatkowe wyróżnienia trafią do firm, które przykują uwagę ekspertów nieprzeciętnym potencjałem oraz nowatorskim podejściem do kosmetyków.

Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają od sieci dwanaście miesięcy intensywnego wsparcia. Obejmuje to przede wszystkim promowanie ich na platformach cyfrowych i w social mediach Sephory. Dodatkowo laureaci wezmą udział w sesjach mentorskich, które skupią się na analizie rynkowych trendów oraz fachowym doradztwie strategicznym.

Zwycięzcy SEPHORA PRIZE i wyróżnione marki zostaną ogłoszeni na gali SEPHORiA 2026

Przedstawiciele sieci podkreślają, że zależy im na odkrywaniu prawdziwej doskonałości na europejskim rynku kosmetycznym. Sephora pozycjonuje się dziś jako coś znacznie potężniejszego niż zwykły sklep. Firma wypracowała autorski model współpracy, w którym ramię w ramię z twórcami marek realizuje ich biznesowe wizje. Najnowszy projekt tylko udowadnia, że sieć konsekwentnie stawia na rozwój lokalnych ekosystemów i chce wyprowadzać europejskie biznesy na szerokie, międzynarodowe wody.

Inicjatywa jest dostępna dla wszystkich europejskich producentów, bez względu na reprezentowaną przez nich kategorię kosmetyczną. Przedstawiciele wewnętrznego jury wezmą pod lupę przede wszystkim założycieli, którzy wykazują wybitnie innowacyjne myślenie i oferują towar o sprawdzonej, najwyższej jakości. Eksperci Sephory szukają autentycznych historii, unikalnej wizji świata beauty i produktów, które pokochają klienci sieci. Głównym, długofalowym założeniem całego przedsięwzięcia pozostaje budowanie stabilnego i zrównoważonego wzrostu zwycięskiej marki.

Program SEPHORA PRIZE to ogromna szansa dla europejskich marek beauty

Eksperci wskazują, że SEPHORA PRIZE to obecnie najbardziej rozbudowany projekt wsparcia dla obiecujących firm kosmetycznych w portfolio sieci. Każdego roku kapituła wybierze jeden europejski brand, który otrzyma potężne narzędzia do walki o rynkową dominację. Taki zastrzyk wiedzy i promocji ma diametralnie przyspieszyć rynkową ekspansję docenionego w plebiscycie zwycięzcy.

Przyjmowanie aplikacji wystartuje 9 czerwca 2026 roku i potrwa przez niemal cztery tygodnie. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 lipca 2026 roku o godzinie 23:59 CET. Szczegółowe zasady i formularze udostępniono na oficjalnej stronie internetowej programu pod adresem sephora.pl/sephora-prize-pl.html. Każdy producent, który wpisuje się w rygorystyczne kryteria sieci, może z powodzeniem spróbować tam swoich sił.

Premierowego laureata inicjatywy poznamy oficjalnie podczas europejskiej odsłony imprezy SEPHORiA w najbliższym czasie. Zwycięska firma dostanie tam do dyspozycji własną strefę, gdzie zaprezentuje swoje produkty globalnej społeczności sieci. Oficjalne wejście triumfatora do europejskiej oferty sprzedażowej Sephory zaplanowano na 2027 rok. Cały proces wprowadzania marki na rynek przygotowano tak, aby od razu zapewnić jej maksymalny zasięg i doskonałą widoczność.

- W SEPHORA od zawsze z pasją odkrywamy i wspieramy marki, które kształtują przyszłość świata beauty. Europa to niezwykle bogaty, kreatywny i wymagający rynek, pełen utalentowanych twórców oraz obiecujących, rozwijających się marek, które niekiedy napotykają trudności w budowaniu swojej działalności na większą skalę. Dzięki programowi SEPHORA Prize idziemy o krok dalej, umacniając nasze zaangażowanie we wspieranie wyjątkowo różnorodnego i innowacyjnego europejskiego ekosystemu beauty. Chcemy wspierać nowe pokolenie założycieli marek i pomagać im rozwijać ich wizję, wykorzystując siłę ekspertyzy, platformy oraz społeczności SEPHORA powiedziała Catherine Spindler, Prezes Sephora Europa i Bliski Wschód.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe