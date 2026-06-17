Sephora ogłasza letnią trasę Summer Vibes 2026. Pierwszy przystanek zaplanowano w Warszawie

Wakacyjne miesiące przynoszą doskonałe wieści dla fanów branży kosmetycznej, ponieważ lada moment wystartuje wyczekiwany cykl plenerowych spotkań Sephora Summer Vibes on Tour. Organizatorzy przygotowali dla odwiedzających bogaty program pełen niespodzianek, a także unikalną możliwość wygrania atrakcyjnych upominków rzeczowych. Całe przedsięwzięcie ma na celu dostarczenie uczestnikom potężnej dawki urodowych inspiracji oraz doskonałej rozrywki na świeżym powietrzu w letnim klimacie.

Trasa Sephora Summer Vibes 2026. Kiedy i gdzie zaparkuje autobus w Warszawie?

Stołeczni fani kosmetyków jako pierwsi w kraju doświadczą wyjątkowej atmosfery tej mobilnej imprezy. Jeśli chcecie wziąć udział w evencie, koniecznie zapiszcie w kalendarzu te informacje:

- Lokalizacją startową jest Barka Marina przy bulwarze gen. George’a Smitha Pattona.

- 19 czerwca 2026 roku (piątek) strefa działa od 15:00 do 20:00.

- 20 i 21 czerwca 2026 roku (weekend) bramy będą otwarte od 10:00 do 20:00.

Regulamin plenerowego spotkania określa jasne zasady dla wszystkich chętnych:

- Udział w letnim wydarzeniu jest darmowy i nie wymaga wcześniejszego rezerwowania biletów wstępu.

- Wstęp mają osoby po 16. roku życia, ale niepełnoletni przed osiemnastką muszą mieć przy sobie pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

- Codziennie pierwsze 50 osób, które odwiedzi strefę, otrzymuje unikalny prezent powitalny, dlatego opłaca się przyjść wcześniej.

Gdzie po Warszawie zawita Sephora Summer Vibes? Kolejnym miastem jest Kraków

Start w stolicy stanowi zaledwie preludium do szerszej kampanii promocyjnej w całej Polsce. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami sieci perfumerii, mobilna strefa piękna nie poprzestanie na jednym punkcie. W następnej kolejności kosmetyczna barka zacumuje w przestrzeni miejskiej Krakowa, choć dokładne ramy czasowe i miejsce tego spotkania pozostają jeszcze tajemnicą. Organizatorzy zachęcają do bieżącego sprawdzania oficjalnych komunikatów marki, gdzie wkrótce pojawią się informacje o kolejnych planowanych postojach na wakacyjnej mapie kraju.

Gra mobilna Sephora Summer Vibes Game On. Tysiące darmowych nagród dla graczy

Uzupełnieniem tradycyjnej trasy eventowej jest cyfrowy projekt Sephora Summer Vibes Game On, zaprojektowany specjalnie z myślą o użytkownikach smartfonów. Ta nowoczesna gra multimedialna łączy wirtualną eksplorację Starego Kontynentu z szansą na zdobycie przydatnych niespodzianek.

Oto mechanika i zasady funkcjonowania nowej wakacyjnej zabawy:

- Rozgrywka obejmuje 7 różnych europejskich lokalizacji, z których każda charakteryzuje się odmiennym klimatem oraz stawia przed graczami zupełnie nowe wyzwania zręcznościowe.

- Sukcesywne zaliczanie misji specjalnych daje szansę na zdobycie jednej z ponad 100 tysięcy nagród, co stanowi świetną okazję do bezpłatnego przetestowania nowych kosmetyków znanych marek.

- Inauguracja wirtualnej trasy pokrywa się ze startem warszawskiego eventu, a kolejne cyfrowe miasta będą odblokowywane w równych, tygodniowych odstępach.

- Użytkownicy, którzy już teraz zarejestrują się w systemie, zyskają dodatkowe punkty startowe na swoje konto, zapewniając sobie cenną przewagę nad resztą uczestników rywalizacji.