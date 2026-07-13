Jannik Sinner triumfuje w Wimbledonie. Jego partnerka skradła show na trybunach

Jannik Sinner obronił tytuł na trawiastych kortach w Londynie, co pozwoliło mu utrzymać pozycję lidera światowego rankingu ATP. Po wygranym pojedynku świętował razem z Lailą Hasanovic. Dunka, która od roku jest jego życiową partnerką, brylowała na trybunach i regularnie gościła na ekranach telewizorów. Realizatorzy transmisji często pokazywali modelkę, a wzrok przyciągała jej imponująca biżuteria w postaci diamentowego naszyjnika. Po ostatniej piłce tenisista natychmiast udał się do ukochanej, by wspólnie cieszyć się z triumfu.

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W przeszłości Jannik Sinner był w związku z inną przedstawicielką świata modelingu, Marią Braccini pochodzącą z Włoch. Później tenisista spotykał się z Anną Kalinską, zawodniczką z Rosji, która również zachwycała kibiców swoją urodą. Od ponad dwunastu miesięcy serce gwiazdora tenisa należy do Laili Hasanovic. Modelka z Danii regularnie pojawia się na widowni podczas turniejowych zmagań, podróżując za swoim chłopakiem po całym świecie.

Kim jest Laila Hasanovic, dziewczyna Jannika Sinnera?

Laila Hasanovic to dwudziestopięcioletnia modelka pochodząca z Danii, która urodziła się w Kopenhadze. Dzięki udziale w konkursie piękności zdobyła sporą popularność i obecnie śledzi ją ponad pół miliona osób na Instagramie. Kobieta ma bośniackie pochodzenie i rozpoczęła karierę modelingu po zajęciu wysokiego miejsca w wyborach Miss Universe Denmark w 2019 roku. Wzięła udział w kampaniach promujących odzież luksusowej marki Giorgio Armani. W przeszłości jej partnerem był kierowca Formuły 1 Mick Schumacher, czyli potomek słynnego Michaela. Mówiono także o bliskich relacjach modelki z tenisistą Holgerem Rune, ale Laila stanowczo zdementowała te pogłoski.

Związek Laili Hasanovic i Jannika Sinnera narodził się wiosną 2024 roku, chociaż początkowo starali się go utrzymać w tajemnicy. Włoch słynie z tego, że rzadko wypowiada się na temat swojego życia uczuciowego w mediach. Prawdopodobnie para zapoznała się za sprawą ich wspólnego agenta, Alexa Melissa. Zakochani prowadzą obecnie wspólne gospodarstwo domowe i mieszkają w prestiżowej dzielnicy La Condamine, znajdującej się na terenie Monte Carlo.