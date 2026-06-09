Rozbicie gangu samochodowego w Wołominie. W akcji specgrupa Orzeł i kontrterroryści

Złodzieje aut z Wołomina w rękach policji. Wielka akcja „Orła” i kontrterrorystów

Szeroko zakrojona akcja stołecznych policjantów z wydziału do walki z przestępczością samochodową, wspieranych przez kontrterrorystów i Straż Graniczną, doprowadziła do zatrzymania pięciu mężczyzn w wieku od 29 do 50 lat. Są oni podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w kradzieżach samochodów na terenie aglomeracji warszawskiej. Równocześnie z zakładów karnych i aresztów dowieziono trzech kolejnych podejrzanych, którzy również usłyszeli nowe zarzuty w tej sprawie. Wszyscy zatrzymani byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa, co potwierdza ich długotrwałą działalność w przestępczym procederze.

Dziuple samochodowe w powiecie wołomińskim. Odzyskano skradzione Toyoty i części

W ramach operacji policjanci przeszukali sześć posesji na terenie powiatu wołomińskiego, które najprawdopodobniej pełniły funkcję tak zwanych dziupli samochodowych. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli mnóstwo części i podzespołów pochodzących ze skradzionych pojazdów. Odzyskano także dwa samochody, Toyotę Corollę o wartości 75 tysięcy złotych oraz Toyotę Yaris wartą około 90 tysięcy złotych. Dodatkowo w ręce śledczych wpadło specjalistyczne urządzenie elektroniczne służące do przełamywania zabezpieczeń i kradzieży aut, a na poczet przyszłych kar zajęto gotówkę w kwocie 6800 złotych i 600 euro. Teraz biegli z zakresu mechanoskopii ustalą, z jakich dokładnie pojazdów pochodzą zabezpieczone części.

Poważne zarzuty dla członków gangu. Od kradzieży po nielegalną broń

Zebrany materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej na postawienie zatrzymanym szeregu poważnych zarzutów. Obejmują one między innymi kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej, 35 kradzieży z włamaniem do samochodów oraz 32 przypadki paserstwa. Co więcej, dwóm osobom zarzucono również nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego, a wszyscy podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Sprawa rozwojowa. Już 21 osób z zarzutami w śledztwie

Ostatnie zatrzymania to kolejny etap wielowątkowego śledztwa prowadzonego od 2023 roku. Do tej pory w sprawie zarzuty usłyszało już łącznie 21 osób, którym śledczy przypisują ponad sto przestępstw. Dotyczą one nie tylko kradzieży i paserstwa, ale także wyłudzania odszkodowań za fikcyjne kolizje, składania fałszywych zeznań oraz posiadania broni bez zezwolenia. Policja oraz prokuratura podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej jednej z największych spraw dotyczących przestępczości samochodowej na Mazowszu w ostatnich latach.

Źródło: Policja.pl