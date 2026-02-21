Czasy PRL-u dla wielu okres wielu zakazów oraz braku towarów na półkach sklepowych. Jednak to właśnie absurdalne reguły i trudne czasy, w których przyszło żyć twórcom filmowym, sprawiły, że dzieła, które wówczas stworzyli, choć dziś znacznie odstają od nowoczesnych produkcji, nadal są chętnie odtwarzane w telewizji. PRL, który trwał czterdzieści pięć lat, odcisnął swoje piętno nie tylko na życiu mieszkańców, ale również na twórczości artystów i reżyserów. Dzieła, które powstały w tamtym okresie poruszały jakże ważną wówczas tematykę społeczną, z przymrużeniem oka obnażając przywary i absurdy ówczesnej władzy. Czy pamiętacie słynne produkcje, które zostały nakręcone w czasach Polskiej Republiki Ludowej? Jesteście w stanie bez problemu podać tytuły filmów i ich reżyserów? Jeśli tak, to z pewnością bez problemu odpowiecie na pytania w naszym quizie!
Quiz PRL. Pytamy o klasykę polskiego kina. Dopasujesz reżysera do kultowej produkcji?
Okres PRL-u, choć kojarzy się większości z nas z czasami ograniczeń i wielu zakazów, okazał się być inspiracją dla wielu twórców filmowych. To właśnie z tego okresu pochodzi wiele filmów i seriali, które na zawsze złotymi zgłoskami zapisały się na kartach historii kinematografii. Wiele produkcji z sentymentem wspominamy do dziś, a cytaty z nich znamy na pamięć. Myślisz, że jesteś ekspertem w dziedzinie kinematografii? Jeśli tak, koniecznie sprawdź się w naszym quizie.