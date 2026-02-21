Quiz PRL. Pytamy o klasykę polskiego kina. Dopasujesz reżysera do kultowej produkcji?

Czasy PRL-u dla wielu okres wielu zakazów oraz braku towarów na półkach sklepowych. Jednak to właśnie absurdalne reguły i trudne czasy, w których przyszło żyć twórcom filmowym, sprawiły, że dzieła, które wówczas stworzyli, choć dziś znacznie odstają od nowoczesnych produkcji, nadal są chętnie odtwarzane w telewizji. PRL, który trwał czterdzieści pięć lat, odcisnął swoje piętno nie tylko na życiu mieszkańców, ale również na twórczości artystów i reżyserów. Dzieła, które powstały w tamtym okresie poruszały jakże ważną wówczas tematykę społeczną, z przymrużeniem oka obnażając przywary i absurdy ówczesnej władzy. Czy pamiętacie słynne produkcje, które zostały nakręcone w czasach Polskiej Republiki Ludowej? Jesteście w stanie bez problemu podać tytuły filmów i ich reżyserów? Jeśli tak, to z pewnością bez problemu odpowiecie na pytania w naszym quizie!

Quiz. Kto nakręcił ten hit z czasów PRL-u? My podajemy tytuł, ty nazwisko reżysera Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. Reżyserem "Czterdziestolatka", jest: Stanisław Bareja Jerzy Gruza Roman Polański Następne pytanie