Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Rodzinka.pl". Kogo grała Olga Kalicka, a kogo Agata Kulesza?

Miłosne perypetie Tomka Boskiego i Magdy, uroczy śmiech Kacperka, szalone pomysły Kuby i kłótnie Natalii i Ludwika bawiły fanów Rodzinki.pl przez dziewięć lat. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski, Mateusz Pawłowski znakomicie wcielili się w role zwariowanej rodziny, która nieustannie zaskakiwała nas swoją kreatywnością i nowymi planami. Część fragmentów serialu na stałe zapisała się w polskiej popkulturze, dzięki czemu chyba każdy z nasz kojarzy słynnego skajpaja i specyficzny śmiech Kacperka. A czy równie dobrze znacie aktorów, którzy zabawiali nas na ekranach przez kilka lat? Rozwiążcie nasz quiz i sprawdźcie, czy jesteście prawdziwymi fanami serialu.

Aktorzy, którzy popełnili ciężkie przestępstwa i trafili za kratki | To Się Kręci #27