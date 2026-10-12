Przejęcie narkotyków w Gdańsku. Policjanci zabezpieczyli 85 kilogramów substancji

Magazyn narkotyków na gdańskim Przymorzu

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od pewnego czasu zajmowali się sprawą dystrybucji środków odurzających na terenie województwa pomorskiego. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że w Gdańsku może funkcjonować magazyn narkotykowy. Wielomiesięczna praca kryminalnych pozwoliła na precyzyjne wytypowanie miejsca, w którym przechowywano znaczne ilości nielegalnych substancji, oraz ustalenie osób powiązanych z tym procederem. Finał działań nastąpił przed południem 6 października 2026 roku, gdy funkcjonariusze udali się na gdańskie Przymorze.

Policjanci przejęli 85 kilogramów różnych narkotyków

Mundurowi zatrzymali dwóch 20-letnich mieszkańców Gdańska na jednej z klatek schodowych, gdy ci wynosili z mieszkania karton oraz worek foliowy z zawartością środków odurzających. Podczas przeszukania lokalu zajmowanego przez mężczyzn policjanci odnaleźli kolejne opakowania z narkotykami. Łącznie zabezpieczono szacunkowo 85 kilogramów różnych substancji, a ze wstępnych ustaleń wynika, że w magazynie znajdowały się marihuana, klefedron, amfetamina, kokaina, mefedron oraz haszysz. Przybliżona wartość rynkowa wszystkich przejętych środków wynosi ponad 5,5 miliona złotych.

Tysiące porcji odurzających przebadane przez biegłego

Zabezpieczone substancje zostały przekazane do analizy biegłemu, który wydał już pierwszą opinię dotyczącą części towaru. Ekspert określił, że policjanci przejęli znaczną ilość narkotyków stanowiącą ponad 55 000 porcji konsumpcyjnych środków odurzających i psychotropowych. Pozostałe substancje są wciąż poddawane szczegółowym badaniom, a biegły w najbliższym czasie ma sporządzić kolejną opinię określającą całkowitą ilość zabezpieczonych środków. Obaj mężczyźni po zatrzymaniu zostali przewiezieni do policyjnego aresztu.

Zarzuty dla gdańszczan i tymczasowy areszt

Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy prokuratorowi z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku do przedstawienia 20-latkom zarzutów wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. W czwartek 8 października 2026 roku sąd zdecydował, że obaj podejrzani spędzą najbliższe trzy miesiące w izolacji. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze informują, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczają kolejnych zatrzymań ani nowych zarzutów dla podejrzanych.

Źródło: Policja.pl