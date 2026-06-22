Karma Bus wjeżdża do polskich miast. Rituals rozdaje prezenty na lato

Spis treści Kosmetyki Rituals o zapachu letnich kwiatów

Tegoroczna trasa obejmuje osiem miejscowości zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Wielki bus odwiedzi Poznań, Piłę, Bydgoszcz, Gdynię, Lublin, Kraków, Elbląg oraz Tarnów.

Mobilna strefa piękna będzie czekać na klientów przez dwa dni w każdej wybranej lokalizacji. Odwiedzający mogą pojawić się na miejscu między godziną 12:00 a 20:00.

Wydarzenie ma na celu zapoznanie konsumentów z asortymentem marki Rituals i letnim klimatem kosmetyków z linii The Ritual of Karma w sposób niezwykle przystępny. Klienci będą mieli okazję do wypróbowania konkretnych preparatów na własnej skórze i otrzymania bezpłatnych próbek.

Goście strefy mobilnej mogą wziąć udział w specjalnej grze terenowej, w której nagrodą są kolekcjonerskie stemple. Pieczątki przysługują m.in. za przystąpienie do klubu stałego klienta My Rituals lub po prostu uczestnictwo w tym programie. Kolejne zadania to opublikowanie relacji ze strefy Karma Bus w mediach społecznościowych, a także przetestowanie minimum trzech kosmetyków z letniej kolekcji marki.

Dla osób, które pomyślnie ukończą wszystkie trzy zadania i zdobędą pełny zestaw stempli, przygotowano nagrodę. Uczestnicy otrzymają podróżną wersję pianki do mycia ciała The Ritual of Karma.

Znamy już pełną rozpiskę trasy pojazdu Rituals. Karma Bus pojawi się w

Poznaniu (17-18 czerwca, Stary Browar),

Pile (19-20 czerwca, CH VIVO!),

Bydgoszczy (25-26 czerwca, CH Focus),

Gdyni (27-28 czerwca, Centrum Riviera),

Lublinie (2-3 lipca, CH VIVO!),

Krakowie (4-5 lipca, Kryspinów - Zalew na Piaskach),

Elblągu (8-9 lipca, CH Ogrody)

Tarnowie (10-11 lipca, Gemini Park).

Kosmetyki Rituals o zapachu letnich kwiatów

Seria The Ritual of Karma to specjalna letnia oferta, która zapewnia pełną ochronę skóry w czasie plażowania. Kosmetyki te chronią przed promieniowaniem słonecznym, intensywnie nawilżają ciało i wspomagają jego regenerację, dodając zdrowego blasku. Produkty charakteryzują się odprężającym aromatem białej herbaty i kwiatu lotosu, przywodzącym na myśl ciepłe, letnie dni.

W odświeżonym portfolio The Ritual of Karma pojawiły się także ciekawe nowości, które ułatwiają codzienne rytuały. Do sprzedaży trafiła m.in. niezwykle lekka pianka ochronna z filtrem SPF 50+, precyzyjny sztyft przeciwsłoneczny oraz samoopalacz w formie pianki, dający efekt naturalnie opalonej skóry.