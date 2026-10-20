Atak pod Mostem Świętokrzyskim w Warszawie. 20-latek groził 13-latkowi pałką teleskopową

Incydent na bulwarach wiślanych w Warszawie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na plenerowej siłowni zlokalizowanej na bulwarach wiślanych w pobliżu Mostu Świętokrzyskiego. Przebywająca w tym miejscu grupa młodzieży została zaczepiona przez 20-letniego mężczyznę, który podszedł do nich i wyciągnął pałkę teleskopową. Napastnik chwycił 13-letniego chłopca oraz zaczął go szarpać, kierując pod jego adresem groźby pobicia. Agresor uniemożliwiał dziecku odejście, blokując je nawet wtedy, gdy 13-latek podejmował próby oddalenia się z miejsca zdarzenia.

Szybka interwencja policji przy Moście Świętokrzyskim

Na zachowanie agresora zareagowali świadkowie oraz koledzy chłopca, którzy wezwali pomoc i zarejestrowali fragment zajścia. Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego komendy w Śródmieściu pojawili się na miejscu po kilku minutach i zatrzymali 20-letniego obywatela Polski. Podczas kontroli osobistej mundurowi znaleźli przy mężczyźnie pałkę teleskopową, którą według relacji świadków groził dziecku. Zatrzymany trafił do komendy przy ulicy Wilczej, gdzie badanie alkomatem wykazało ponad 2 promile alkoholu w jego organizmie.

Zarzuty chuligańskie i tymczasowy areszt

Mężczyzna spędził noc w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, a po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Oba te czyny zostały zakwalifikowane przez śledczych jako występki o charakterze chuligańskim. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ skierowała do sądu wniosek o najsurowszy środek zapobiegawczy. Sąd przychylił się do prośby oskarżyciela i zdecydował o zastosowaniu wobec 20-latka tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Źródło: Policja.pl