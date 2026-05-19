Zatrzymanie w Radomiu. Miał nielegalne papierosy warte 1,7 mln złotych

Nielegalne papierosy w garażu. Akcja policji w Radomiu

Działania funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną radomskiej komendy doprowadziły ich na jedną z prywatnych posesji na terenie miasta. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że właśnie tam może być przechowywany towar pochodzący z przestępstwa, a konkretnie wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych podejrzenia się potwierdziły, gdy w garażu policjanci natrafili na liczne kartony wypełnione papierosami. Cały nielegalny towar został natychmiast zabezpieczony jako dowód w sprawie przeciwko 46-latkowi.

Gigantyczne straty Skarbu Państwa. 46-latkowi z Radomia grozi więzienie

Łącznie na terenie posesji zabezpieczono ponad 50 tysięcy paczek papierosów, których wprowadzenie do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na ogromne straty. Według wstępnych wyliczeń śledczych, uszczuplenie z tytułu niezapłaconej akcyzy i podatków mogło przekroczyć kwotę 1,7 miliona złotych. Zatrzymany w tej sprawie 46-letni mieszkaniec Radomia wkrótce odpowie za swoje czyny przed sądem. Za popełnione przestępstwo karnoskarbowe grozi mu nie tylko wysoka kara grzywny, ale również kara pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl