Zatrzymanie w Bytomiu. 40-letni odbierak pieniędzy z oszustwa na inwestycje trafił do aresztu

Fałszywy analityk i obietnica zysków. Tak działało oszustwo w Bytomiu

Historia oszustwa rozpoczęła się, gdy mieszkanka Bytomia znalazła w internecie atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Jej uwagę przykuły profesjonalnie wyglądające reklamy z rzekomo zadowolonymi klientami, co uśpiło jej czujność i zachęciło do działania. Po założeniu konta na wskazanej platformie skontaktował się z nią "osobisty analityk", który krok po kroku prowadził ją przez cały proces rzekomego inwestowania. Kobieta na bieżąco obserwowała rosnące saldo na swoim fałszywym koncie, co utwierdzało ją w przekonaniu o trafności podjętej decyzji i skłaniało do dalszych wpłat.

Żądanie zapłaty podatku od zysków. To wtedy ofiary zorientowały się, że to oszustwo

Po blisko miesiącu rzekomego pomnażania kapitału, oszuści postanowili przejść do kolejnego etapu wyłudzenia. Kobieta otrzymała informację, że aby wypłacić swoje rzekome zyski, musi najpierw uregulować należny od nich podatek. To żądanie wzbudziło podejrzenia zarówno u niej, jak i u jej męża, którzy natychmiast zrozumieli, że cała platforma inwestycyjna to fikcja. Niezwłocznie zgłosili sprawę bytomskim policjantom, przekazując wszystkie posiadane informacje na temat mechanizmu przestępstwa.

Policja w Bytomiu zatrzymała "odbieraka". 40-latek trafił do aresztu

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą w Bytomiu natychmiast zajęli się sprawą. Dzięki zebranym informacjom i pracy operacyjnej śledczy szybko wytypowali osobę pełniącą kluczową rolę w procederze, czyli tak zwanego "odbieraka" pieniędzy od ofiar. Zatrzymanie 40-letniego obywatela Ukrainy miało miejsce 16 maja 2026 roku na terenie Bytomia. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów oszustwa oraz usiłowania oszustwa, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa. Policja ostrzega przed oszustwami na inwestycje

Na wniosek śledczych i prokuratora, Sąd Rejonowy w Bytomiu zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Jak ustalili policjanci, zatrzymany mężczyzna mógł brać udział w wielu podobnych oszustwach, a cała sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób zamieszanych w ten przestępczy proceder. Jednocześnie policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności wobec internetowych ofert obiecujących szybki i wysoki zysk, ponieważ niemal codziennie ktoś traci w ten sposób oszczędności całego życia.

Źródło: Policja.pl