Poranny trening chroni przed zawałem i otyłością. Zaskakujące wyniki amerykańskich badań

Regularny ruch gwarantuje świetną formę niezależnie od metryki, jednak kluczową rolę odgrywa tu pora ćwiczeń.

Najnowsze analizy udowadniają, że wybór konkretnego momentu w ciągu dnia drastycznie podnosi skuteczność wysiłku.

Sprawdź, dlaczego poranna gimnastyka stanowi niezwykle skuteczną barierę przed groźnymi schorzeniami cywilizacyjnymi.

Dowiedz się, jaki dokładny przedział czasowy gwarantuje organizmowi najwyższy poziom korzyści zdrowotnych.

Najlepsza pora na trening. Kiedy ruch daje największe korzyści?

Osoby w podeszłym wieku coraz chętniej stawiają na regularny ruch. Na ulicach masowo pojawiają się seniorzy uprawiający nordic walking, a miejskie pływalnie przeżywają prawdziwe oblężenie. Utrzymanie odpowiedniej kondycji pozostaje absolutnym obowiązkiem każdego człowieka, niezależnie od daty urodzenia. Eksperci przypominają, że nie musimy od razu kupować karnetu na siłownię czy katować organizmu ekstremalnym wysiłkiem. Nawet kilkunastominutowa, domowa gimnastyka rewelacyjnie wpływa na naszą psychikę, sylwetkę oraz ogólną sprawność organizmu, stymulując przy okazji potężny wyrzut endorfin. Chociaż każda forma aktywności przynosi ogromne korzyści, kluczem do pełnego sukcesu okazuje się dobór właściwego momentu w ciągu doby. Dowodzi tego przełomowe badanie zaprezentowane podczas dorocznej sesji American College of Cardiology. Zespół naukowców, którym kierował Prem Patel z University of Massachusetts Chan Medical School, bezsprzecznie ustalił, że obok intensywności i częstotliwości ćwiczeń, fundamentalne znaczenie ma konkretna pora ich wykonywania. Zgromadzone przez uczonych dane jednoznacznie wskazują tu na wczesne godziny poranne.

Ćwiczenia między 7:00 a 8:00 rano to skuteczna tarcza przed chorobami

Badacze precyzyjnie wyznaczyli idealne okno na wysiłek fizyczny, wskazując czas między godziną 7:00 a 8:00 rano. Taka wczesna aktywność działa na organizm niczym tarcza obronna, która skutecznie odpiera ataki najpopularniejszych chorób cywilizacyjnych. U osób trenujących o świcie odnotowano potężny spadek ryzyka wystąpienia wszystkich poważnych schorzeń. W przypadku otyłości poranne ćwiczenia obniżają prawdopodobieństwo drastycznego przyrostu wagi aż o 35 procent w porównaniu do treningów wieczornych. Znakomite rezultaty zauważono również przy chorobie wieńcowej (zagrożenie mniejsze o 31 proc.) oraz niezwykle groźnej cukrzycy typu drugiego (spadek o 30 proc.). Poranny reżim treningowy genialnie radzi sobie również z nadciśnieniem tętniczym oraz wysokim poziomem złego cholesterolu LDL, redukując to niebezpieczne ryzyko odpowiednio o 18 i 21 procent.

W formie - Ćwiczenia na leżąco

