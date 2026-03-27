Wielkanoc 2026 przyniesie pogodowy rollercoaster po cieplejszych dniach na przełomie marca i kwietnia.

Wielki Piątek i Wielka Sobota zapowiadają się przyjemnie z temperaturami do 15°C, jednak noce będą chłodne.

W Niedzielę Wielkanocną nastąpi ochłodzenie, a temperatury spadną do 9-13°C.

Pogoda na Wielkanoc 2026

Nadchodząca Wielkanoc zapowiada się niezwykle intrygująco pod względem aury. Po cieplejszych dniach, które mogą nas rozpieścić na przełomie marca i kwietnia, świąteczny weekend przyniesie nam prawdziwy pogodowy rollercoaster. Mapy przygotowane przez IMGW jasno pokazują, że Polska znajdzie się w zasięgu zróżnicowanych mas powietrza, co bezpośrednio wpłynie na nasze plany.

Analizując dane na Wielki Piątek 3 kwietnia, możemy spodziewać się całkiem przyjemnych wartości. Termometry w większości kraju wskażą od 11°C do nawet 15°C w najcieplejszym momencie dnia. Najcieplej będzie na południu i zachodzie, gdzie wiosna rozgości się na dobre. Niestety, wieczory i noce wciąż będą przypominać o kończącej się zimie, z temperaturami spadającymi lokalnie do zaledwie 2°C.

Wielka Sobota i Niedziela Wielkanocna

Wielka Sobota 4 kwietnia utrzyma jeszcze fason – w wielu regionach, zwłaszcza w centrum i na południu, temperatura maksymalna dobije do 15°C. Sytuacja zacznie się jednak zmieniać w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia. Według prognozy IMGW, nad Polskę zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Maksymalne wskazania termometrów spadną do około 9°C na północy i 12°C - 13°C w pozostałych częściach kraju.

Czy będzie ciepło podczas świątecznych spacerów?

Mimo że temperatury rzędu 10-13°C brzmią optymistycznie, musimy pamiętać o temperaturze średniej, która w Niedzielę Wielkanocną wyniesie od 3°C na północnym zachodzie do 8°C na południu. Oznacza to, że poranki będą rześkie i mogą wymagać cieplejszej garderoby. Warto śledzić komunikaty, bo wiosna w tym roku lubi płatać figle i mieszać słońce z chłodnymi powiewami wiatru.

i Autor: IMGW-PIB/ Materiały prasowe