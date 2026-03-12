Taka może być pogoda w maju 2026. Jest nowa prognoza IMGW

Pogoda na maj 2026 według IMGW. Temperatura w całej Polsce w normie

Maj to dla wielu osób jeden z najbardziej wyczekiwanych miesięcy w roku. Dni stają się wyraźnie dłuższe, przyroda rozkwita, a coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Właśnie dlatego prognozy dotyczące tego miesiąca budzą duże zainteresowanie. Najnowsze wyliczenia IMGW pokazują, czego możemy się spodziewać. Pierwsze prognozy wskazują przede wszystkim, jak mogą kształtować się temperatury w tym miesiącu. Z długoterminowej prognozy IMGW wynika, że pogoda na maj 2026 w całym kraju ma mieścić się w granicach normy klimatycznej z lat 1991–2020. Oznacza to, że miesiąc nie powinien być ani wyjątkowo ciepły, ani wyraźnie chłodniejszy od typowego maja.

Średnia miesięczna temperatura w wielu miastach ma wynosić około 13–14°C. W Warszawie prognozowana wartość to od 13,6°C do 14,8°C, w Poznaniu od 13,5°C do 14,8°C, a we Wrocławiu od 13,9°C do 14,7°C. Nieco chłodniej będzie tradycyjnie na północy i w rejonach podgórskich – w Gdańsku średnia temperatura ma wynieść od 11,6°C do 12,6°C, natomiast w Zakopanem od 10,0°C do 11,2°C.

Takie wartości wskazują na typowy, umiarkowanie ciepły maj, z temperaturą sprzyjającą wiosennym aktywnościom.

Opady w maju również w normie. Bez sygnałów skrajnej pogody

Prognoza IMGW wskazuje także, że suma opadów w maju 2026 powinna mieścić się w granicach normy wieloletniej. Oznacza to brak wyraźnych sygnałów zarówno bardzo suchego, jak i wyjątkowo mokrego miesiąca.

W Warszawie norma opadów w maju wynosi od 43,7 mm do 57,3 mm, w Krakowie od 51,8 mm do 87,7 mm, natomiast w Gdańsku od 35,1 mm do 59,7 mm. Największe sumy opadów, jak zwykle o tej porze roku, prognozowane są w rejonach górskich. W Zakopanem mogą one wynieść od 110,5 mm do nawet 154,1 mm.

Takie wartości sugerują typową majową aurę – przeplatane okresy słońca i przelotnych opadów.

Prognoza IMGW na maj. Wiosna powinna rozwijać się spokojnie

Długoterminowe prognozy wskazują więc, że maj 2026 może przynieść dość stabilną i typową wiosenną pogodę. Temperatury mieszczące się w normie oraz umiarkowane opady oznaczają brak sygnałów większych pogodowych ekstremów.

Trzeba jednak pamiętać, że prognozy sezonowe pokazują ogólną tendencję dla całego miesiąca. W praktyce mogą pojawiać się zarówno cieplejsze okresy, jak i krótkie ochłodzenia czy dni z intensywniejszymi opadami.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW-PIB, prognoza długoterminowa na maj 2026 (opracowana 09.03.2026 r.).

Quiz. Majówka w PRL. Kiedyś ten czas obchodzono inaczej Pytanie 1 z 12 Kiedyś najpopularniejszą formą spędzania majówki na świeżym powietrzu był... Piknik Jarmark Festyn Następne pytanie