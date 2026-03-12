Pogoda na czerwiec 2026

Czerwiec to dla wielu osób symboliczny początek lata. Dni są już bardzo długie, temperatury wyraźnie rosną, a coraz więcej osób planuje pierwsze wakacyjne wyjazdy czy weekendowe wypady za miasto. Nic więc dziwnego, że prognozy na ten miesiąc budzą duże zainteresowanie. Pierwsze wyliczenia IMGW pokazują, jak mogą wyglądać warunki pogodowe w tym okresie.

Temperatura w czerwcu 2026 według IMGW

Z długoterminowej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że średnia temperatura powietrza w czerwcu 2026 w całej Polsce może być powyżej normy klimatycznej z lat 1991–2020. Oznacza to, że pierwszy miesiąc meteorologicznego lata ma szansę być cieplejszy niż przeciętny czerwiec.

W wielu miastach średnia temperatura może przekroczyć 17°C. W Warszawie prognozowany zakres wynosi od 17,1°C do 18,3°C, we Wrocławiu od 17,0°C do 18,3°C, a w Poznaniu od 16,5°C do 18,2°C. Podobne wartości prognozowane są również w południowej części kraju – w Krakowie średnia temperatura może wynieść od 17,2°C do 18,2°C.

Chłodniej, jak zwykle, będzie w północnej Polsce i w rejonach górskich. W Gdańsku średnia temperatura ma wynosić od 15,2°C do 16,3°C, natomiast w Suwałkach od 15,1°C do 16,5°C. W Zakopanem wartości będą niższe – od 13,8°C do 14,7°C.

Opady w czerwcu według prognozy IMGW

Prognoza IMGW wskazuje również, że suma opadów atmosferycznych w czerwcu w większości kraju powinna mieścić się w granicach normy wieloletniej. Nie widać więc sygnałów ani wyjątkowo suchego, ani bardzo mokrego miesiąca.

W Warszawie norma opadów w czerwcu wynosi od 42,3 mm do 74,9 mm. W Krakowie wartości te mogą sięgać od 55,5 mm do 89,9 mm, natomiast w Gdańsku od 29,7 mm do 63,5 mm. Największe sumy opadów prognozowane są w rejonach górskich – w Zakopanem mogą wynieść od 115,6 mm do 192,2 mm.

Takie wartości sugerują typową wczesnoletnią aurę – okresy słonecznej pogody mogą przeplatać się z przelotnymi opadami.

Początek lata może być cieplejszy niż zwykle

Długoterminowa prognoza IMGW wskazuje więc, że początek meteorologicznego lata w Polsce może przynieść temperatury wyższe niż zazwyczaj. Jednocześnie opady mają utrzymać się w granicach normy, co oznacza brak wyraźnych sygnałów skrajnie suchego lub wyjątkowo mokrego miesiąca.

Trzeba jednak pamiętać, że prognozy sezonowe pokazują ogólną tendencję dla całego miesiąca. W praktyce mogą pojawić się zarówno krótsze ochłodzenia, jak i cieplejsze okresy czy dni z intensywniejszymi opadami.

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW-PIB, prognoza długoterminowa na czerwiec 2026 (opracowana 09.03.2026 r.).

