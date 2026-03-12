Pogoda na początek lata 2026

Początek lata to dla wielu osób jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. Dni są długie, temperatury coraz częściej przypominają wakacyjną aurę, a coraz więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu. Nic więc dziwnego, że pierwsze prognozy na ten okres budzą duże zainteresowanie.

Najnowsze wyliczenia IMGW wskazują, że początek meteorologicznego lata w Polsce może rozpocząć się dość ciepło. W czerwcu temperatura w wielu regionach kraju ma przekraczać normę klimatyczną z lat 1991–2020, natomiast w lipcu warunki pogodowe mogą być już bardziej typowe dla środka sezonu letniego.

Jaka temperatura w czerwcu i lipcu?

Prognoza IMGW wskazuje, że czerwiec 2026 w większości kraju może być miesiącem cieplejszym niż zwykle. Średnia temperatura powietrza w wielu regionach Polski ma przekraczać normę wieloletnią. W Warszawie prognozowany zakres to około 17.1–18.3°C, w Krakowie 17.2–18.2°C, a we Wrocławiu 17.0–18.3°C. W zachodniej i południowej Polsce wartości mogą być zbliżone, sięgając miejscami nawet około 18°C średniej temperatury miesiąca.

Nieco chłodniej może być na północy kraju. W Gdańsku średnia temperatura prognozowana jest na poziomie około 15.2–16.3°C, a w Suwałkach około 15.1–16.5°C. Najniższe wartości, jak zwykle, mogą wystąpić w rejonach górskich – w Zakopanem średnia temperatura w czerwcu prognozowana jest na poziomie około 13.8–14.7°C.

W lipcu sytuacja może wyglądać już nieco inaczej. Według prognozy IMGW temperatura w całej Polsce ma mieścić się w granicach normy klimatycznej. W wielu miastach średnia temperatura miesiąca może wynosić około 19–20°C. W Warszawie prognozowany zakres to 19.2–20.3°C, w Poznaniu 19.3–20.1°C, a w Krakowie około 19.2–19.9°C.

Na północy kraju temperatury będą nieco niższe – w Gdańsku około 17.8–18.8°C, a w Suwałkach 17.5–18.7°C. W górach pozostanie wyraźnie chłodniej. W Zakopanem średnia temperatura lipca prognozowana jest na poziomie około 15.7–16.2°C.

Opady w normie

Prognoza IMGW wskazuje również, że zarówno w czerwcu, jak i w lipcu suma opadów atmosferycznych w Polsce powinna mieścić się w granicach normy wieloletniej. Oznacza to, że początek lata nie zapowiada się ani wyjątkowo suchy, ani szczególnie mokry.

Najwyższe sumy opadów tradycyjnie mogą występować w rejonach górskich. W Zakopanem w czerwcu prognozowana suma opadów może sięgać nawet około 190 mm, natomiast w wielu miastach Polski wartości będą wyraźnie niższe i mieszczą się w typowym zakresie dla początku sezonu letniego.

W praktyce może to oznaczać dość typowy przebieg pogody dla pierwszych miesięcy lata – okresy słonecznej i ciepłej aury przeplatające się z przelotnymi opadami deszczu, które są charakterystyczne dla tej pory roku.

Eska Summer City Olsztyn na 18 Warmińskiej Uczcie Pierogowej w Biesowie

Jak spędzano wakacje w PRL-u? Przekonaj się, co wiesz o urlopach z dawnych lat Pytanie 1 z 10 Które nadmorskie miasto było szczególnie często wybieranym kierunkiem w tamtych czasach? Szczecin Kołobrzeg Międzyzdroje Następne pytanie