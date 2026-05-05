Zaskakujące zdjęcia Marty Nawrockiej po obchodach 3 maja! Pierwsza dama już nie wytrzymała

Stylizacja Marty Nawrockiej na obchodach 3 maja

Tegoroczne obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja obfitowały w doniosłe wydarzenia państwowe. Niedzielny poranek para prezydencka rozpoczęła od mszy świętej, którą odprawiono w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. W związku z uroczystościami, prezydent Karol Nawrocki oficjalnie powołał Radę Nowej Konstytucji, której celem będzie opracowanie założeń zupełnie nowej ustawy zasadniczej. Kolejnym etapem była wizyta na Zamku Królewskim, gdzie wręczono najwyższe państwowe odznaczenia, a Order Orła Białego otrzymał Andrzej Poczobut. W samo południe przed murami zamku głowa państwa wygłosiła również oficjalne przemówienie okolicznościowe.

Podczas tych wszystkich wydarzeń u boku męża niezmiennie trwała pierwsza dama, a jej wizerunek błyskawicznie przykuł uwagę mediów. Marta Nawrocka zaprezentowała się w klasycznym, śnieżnobiałym garniturze, do którego dobrała stonowaną bluzkę w odcieniu beżu oraz cieliste szpilki. Prawdziwym hitem okazała się jednak misternie zdobiona opaska na włosy, która całkowicie skradła show. W wywiadzie udzielonym dziennikowi "Super Express" ten modowy wybór skomentował znany projektant mody Daniel Jacob Dali:

- Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju. Delikatna biżuteria i naturalny makijaż sprawiają, że całość wygląda bardzo stylowo i z klasą.

Wspomniana ozdoba to w rzeczywistości popularny model "Amber Swan", pochodzący z debiutanckiej linii dodatków do włosów autorstwa Anny Dunin z Pracowni Republika Jewelry. Za ten unikalny produkt w regularnej cenie trzeba zapłacić 519 złotych. Efektowna opaska nie została jednak kupiona przez samą pierwszą damę, lecz trafiła do niej w formie prezentu. Sama autorka potwierdziła, że zamówienie składały osoby z najbliższego otoczenia Marty Nawrockiej. Projektantka w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła kulisy powstawania tego detalu:

Tworzona jest ręcznie, z naturalnego polskiego bursztynu oraz szlachetnych, szlifowanych kryształów. Utrzymana jest w tonacji lawendowo-miedziano-bursztynowej i pięknie mieni się w świetle dziennym.

Gdy państwowe obchody dobiegły końca, w ogrodach Pałacu Prezydenckiego zorganizowano zdecydowanie bardziej kameralne spotkanie. Zakulisowymi zdjęciami z tego wydarzenia pochwalili się w internecie między innymi doradca społeczny prezydenta Alvin Gajadhur, a także dziennikarka telewizji wPolsce24 Emilia Wierzbicki, która w minionym roku pełniła funkcję rzeczniczki kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Fotografie te obnażyły całą prawdę o pałacowych kulisach. Z opublikowanych materiałów jasno wynika, że po uroczystościach Marta Nawrocka natychmiast zrzuciła eleganckie szpilki i z ogromną ulgą założyła sportowe, niezwykle wygodne sneakersy. I bardzo dobrze, wszak każda kobieta wie, jak ważny jest komfort, jeśli chodzi o obuwie.